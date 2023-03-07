استجابة لأهالي السلوم.. سكرتير عام مطروح يوجه بسرعة إصلاح وحدات تحلية المياه

وجه اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام مطروح، لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسراع فى إصلاح وحدات التحلية بكل من قرية بقبق وأبو زريبة، بمدينة السلوم .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لسكرتير عام مطروح لمدينة السلوم واللقاء مع بعض اهالى المدينة للاستماع لمطالبهم .

وأضاف على ضرورة الإسراع فى ضخ المياه بشبكة المياه الموجودة بتجمع الحران وتوفير سيارة نقل مياه بالتجمع لحين توصيل الشبكة بالمغذى الرئيسي وضخ المياه بالوحدة الصحية.

ووجه سكرتير عام مطروح بتشكيل لجنة من الشركة لمعاينة التجمعات المحرومة وتوصيل المياه بالشبكة خلال شهرين .