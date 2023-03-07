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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة

زراعة الأشجار بالمدارس
زراعة الأشجار بالمدارس

 

 
 تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود اللجان  المشكلة  لاستلام وتوزيع  شتلات الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة  بمحافظة مطروح  .

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حيث استقبلت مدن ومراكز المحافظة قوافل الاشجار  وبدأت في أعمال زراعتها وتوزيعها على الجهات  مع التأكيد على استمرار  متابعة الاشجار  والحفاظ عليها من ري وتسميد بعد عملية الزراعة.

والجدير بالذكر أن قافلة مبادرة الرئيس 100 مليون شجرة وصلت محافظة مطروح  أوائل الاسبوع الماضي بعدد 80 ألف شجرة كمرحلة أولى، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».

حيث تم التوجيه لقيام   نائب رئيس كل مدينة من مدن ومراكز المحافظة الثمانية بتوزيعها على المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية ،  والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقرى ، مع اختيار الأماكن الصالحة لنوعية الأشجار سواء المثمرة أو الزينة ، من حيث التربة والري وتجهيزها مسبقا حفاظا على الأشجار وعدم إهدارها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

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