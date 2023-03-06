صحة مطروح: استمرار أعمال مكافحة الذباب وناقلات الأمراض بالمحافظة

كثفت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، التابعة لإدارة مكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية، بمحافظة مطروح، برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد، بتجمعات المياه في منطقة ك ٤ وشارع الإذاعة، والذباب البالغ ويرقات الذباب علي تجمعات القمامة، والحشرات الزاحفة، بمقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، من خلال الرشاشات الظهرية، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية.



كما تمت أعمال التصنيف الحشري للحفاظ علي المواطنين من انتشار الملاريا والفلاريا، مع الالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

أوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتجنب انتشار الأمراض المعدية، مقدما الشكر لجميع فرق العمل المشاركة علي المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة مطروح.

أضاف أن ذلك يتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حفاظا على صحة المواطنين.