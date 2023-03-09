الأمن الروسي: رواية تفجير «نورد ستريم» من مجموعة أوكرانية دعاية أمريكية غبية

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، الرواية التي تقول إن تفجير "نورد ستريم" تم من قبل مجموعة موالية لأوكرانيا، بأنها “دعاية أمريكية غبية”، وأشار إلى عدم تصديق سكان أوروبا ذلك.

وكتب مدفيديف، على قناته بموقع “تليجرام”، تعليقا على الرواية الأمريكية بأن تفجير "نورد ستريم" تم بواسطة مجموعة موالية لأوكرانيا: "فريق العمل والكاميرا سيئون للغاية، السيناريو ممل، دعاية أمريكية غبية، لا أحد يحبها. حتى الأوروبيون الذين تسمموا بها لا يصدقونها".

وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير الماضي، بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".

ووقعت هجمات في 26 سبتمبر 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي "نورد ستريم" إلى أوروبا في وقت واحد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" هو هجوم إرهابي واضح.