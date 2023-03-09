عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن الروسي: رواية تفجير «نورد ستريم» من مجموعة أوكرانية دعاية أمريكية غبية

نائب رئيس مجلس الأمن
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، الرواية التي تقول إن تفجير "نورد ستريم" تم من قبل مجموعة موالية لأوكرانيا، بأنها “دعاية أمريكية غبية”، وأشار إلى عدم تصديق سكان أوروبا ذلك.

وكتب مدفيديف، على قناته بموقع “تليجرام”، تعليقا على الرواية الأمريكية بأن تفجير "نورد ستريم" تم بواسطة مجموعة موالية لأوكرانيا: "فريق العمل والكاميرا سيئون للغاية، السيناريو ممل، دعاية أمريكية غبية، لا أحد يحبها. حتى الأوروبيون الذين تسمموا بها لا يصدقونها".

وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير الماضي، بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".

ووقعت هجمات في 26 سبتمبر 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي "نورد ستريم" إلى أوروبا في وقت واحد.

 وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" هو هجوم إرهابي واضح.

 

روسيا روبي العمل هجمات الرئيس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بوتين مجلس الأمن اوروبا الأمن الأمريكي أوكرانيا الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 جنيهًا.. الذهب ينهار عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

احذروا.. إضافة الملح للماء عند سلق المكرونة خطير جدا

اعترافات فاضحة.. ممرض مستشفى المنوفية يروي تفاصيل تصوير السيدات في الحمام

مفاجأة سعيدة للأهلاوية في حالة التعادل مع صن داونز

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

نقل 28 طالبة للمستشفى بعد ممارسة لعبة ويجا داخل المدرسة في كولومبيا

ترشيحاتنا

مقابل تملك عقار بـ300 ألف دولار.. كيف يخدم تعديل منح الجنسية سوق العقارات؟

واقعة غريبة.. لعبة ويجا تتسبب في إغماء 28 طالبة بكولومبيا

بث مباشر| السيسي يشهد فاعليات الندوة التثقيفية السابعة والثلاثين للقوات المسلحة

يوم الشهيد.. لحظة وصول الرئيس السيسي لحضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

إيرانية الصنع.. القوات الأوكرانية تسقط 8 طائرات مسيرة و34 صاروخاً أطلقتها روسيا

أنا تربية صالح سليم|تعليق صادم من مصطفى يونس على منتقديه من جماهير الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخلوق خطير يشبه القطط.. فيديو يوثق ظهور الوشق بهذه الدولة الأجنبية

اوعى تشيل الشتوي.. تحذير من تقلبات جوية وسقوط أمطار

على خطى إلهام شاهين.. هالة صدقى تثير الجدل بتوب شفاف عرضها للانتقاد

بخصر نحيف.. أصالة تثير ضجة على السوشيال ميديا: "ده فوتوشوب"

فيديو

175 ألف جنيه.. تفاصيل سداد رسوم حج القرعة

مواجهة قوية .. ماذا حدث بين العالم الهولندي ومهندس ناسا حول الزلازل؟

مفاجأة مدوية.. ثنائي الزمالك الشباب على أعتاب الأهلي| فيديوجراف

القديمة تحلى.. رجل يترك عروسه يوم زفافه ويحتضن زوجته الأولى |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ