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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول مرة منذ بدء الحرب.. روسيا تستخدم صواريخ مدمرة في قصف أوكرانيا

صواريخ كينجال على
صواريخ كينجال على طائرة روسية

أعلن متحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يورى إحنات، اليوم الخميس، أن روسيا استخدمت 6 صواريخ كينجال في القصف اليوم للمرة الأولى منذ بدء الحرب.

وقال مسؤولون الأوكرانيون إن روسيا أطلقت وابلًا صاروخيًا استهدف البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح الخميس، حيث أصابت مبان سكنية وقتلت خمسة أشخاص على الأقل في أكبر هجوم من نوعه في ثلاثة أسابيع.

ومن جانبه، قال حاكم مدينة الأوكرانية لفيف، ماكسيم كوزيتسكي، إن أربعة أشخاص قتلوا في منطقة لفيف بعد أن أصاب صاروخ منطقة سكنية.

وأضاف أن النيران دمرت ثلاثة مبان بعد الضربة وكان عمال الإنقاذ يمشطون الأنقاض بحثا عن المزيد من الضحايا المحتملين، بحسب ما نشرته وكالة أسوشيتيد بريس.

كما أعلن حاكم ولاية دنيبروبتروفسك إن شخصًا خامسًا قُتل وأصيب اثنان في ضربات متعددة في منطقة دنيبروبتروفسك استهدفت البنية التحتية للطاقة والمنشآت الصناعية.

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