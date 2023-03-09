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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي: نقدر دور السعودية المتوازن في حل الأزمة الأوكرانية

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي و نظيره السعودي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن هناك تواصل دائم بين وزارتي الخارجية الروسية و السعودية بشأن حل الأزمة الروسية  الأوكرانية.

واضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السعودي:"نحن نتواصل عبر وزارتي الخارجية حول روسيا و أوكرانيا، و نقدر عمل اصدقائنا في السعودية لموقفهم المتوازن و اهتمامهم في تطوير حل سياسي و لكن هذا المسار مغلق بقرار من زيلينيكسي وموقف الدول الغربية"

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس إنه تبادل وجهات النظر مع نظيره الرسوي سيرجي لافروف، و أثني علي التنسيق بين البلدين.

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال جلسة مباحثات بينه وبين نظيره الروسي، أن هناك تنمية في شتي المجالات بين البلدين أبرزها العلاقات المشتركة و التنسيق فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، مؤكدا:"هناك ارضية من التاريخ الممتد في العلاقات بين البلدين".

 

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