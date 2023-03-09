وزير الخارجية الروسي: نقدر دور السعودية المتوازن في حل الأزمة الأوكرانية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن هناك تواصل دائم بين وزارتي الخارجية الروسية و السعودية بشأن حل الأزمة الروسية الأوكرانية.

واضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السعودي:"نحن نتواصل عبر وزارتي الخارجية حول روسيا و أوكرانيا، و نقدر عمل اصدقائنا في السعودية لموقفهم المتوازن و اهتمامهم في تطوير حل سياسي و لكن هذا المسار مغلق بقرار من زيلينيكسي وموقف الدول الغربية".

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس إنه تبادل وجهات النظر مع نظيره الرسوي سيرجي لافروف، و أثني علي التنسيق بين البلدين.

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال جلسة مباحثات بينه وبين نظيره الروسي، أن هناك تنمية في شتي المجالات بين البلدين أبرزها العلاقات المشتركة و التنسيق فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، مؤكدا:"هناك ارضية من التاريخ الممتد في العلاقات بين البلدين".