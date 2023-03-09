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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هنا الزاهد رفقة علي ربيع يتناولان آيس كريم عبر إنستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد فيديو جديد عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وظهرت هنا الزاهد رفقة الفنان علي ربيع أثناء تناولهم الايس كريم.

 

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد أعربت عن سعادتها بردود الافعال عن مسرحيتها ميمو مع النجم أحمد حلمي .

وقالت هنا الزاهد: "المسرحية شهدت اقبالا جماهيريا كبيرا؛ وسعدت بالعمل مع أحمد حلمي وهي تجربة مختلفة".

أبطال ميمو:

يذكر أنه يشارك في مسرحية ميمو، بجانب النجم أحمد حلمي، مجموعة  كبيرة من أبرز الفنانين منهم أحمد رزق، حمدي الميرغني، هنا الزاهد، هنا شيحة، محمد رضوان، وجيلان علاء، نور إيهاب، ومي جلال وغيرهم من الفنانين، والعرض الأول للمسرحية كان  يوم 20 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتمثل "ميمو" عودة لـ أحمد حلمي على خشبة المسرح بعد غياب لأكثر من 20 عاماً، بعد مشاركته في مسرحية حكيم عيون عام 2001 مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.

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