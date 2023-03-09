شاهد التقييم الأسوأ في تاريخه.. ميسي يحصل على 3 من 10| فيديو

أثارت خسارة فريق باريس سان جيرمان أمام فريق بايرن ميونخ بدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا سخط مشجعي باريس على السوشيال ميديا، وصبت الجماهير غضبها على لاعبي الفريق في مختلف منصات التواصل الاجتماعي بعد الإقصاء للمرة الثانية على التوالي من دور الـ 16.

وتابع التقرير الذي نقلته فضائية العربية أن هذا التعثر جاء مع اقتراب انتهاء عقد ميسي في الصيف المقبل، وهناك أنباء أيضا ترجح خروج نيمار من الفريق في شهر يونيو.

ومن جهتها لم ترحم صحيفة " ليكيب" الفرنسية نجوم الفريق خاصة ليونيل ميسي بعدما حصل على تقييم 3 من 10 خلال المباراة ليكون هذا التقييم ربما هو الأسوأ في تاريخه.

ارتداء كيليان إمبابي شارة القيادة

ونوه التقرير إلى أن الصحيفة لم تتوقف عند هذا الحد ورغم ارتداء النجم الفرنسي كيليان امبابي شارة القيادة خلال المباراة إلا أنه حصل هو الآخر على تقييم 3 من 10 أما النجم الإيطالي فيراتي حصل على تقييم 2 من 10 بعد تسببه في الهدف الثاني وظهوره باداء سيئ.