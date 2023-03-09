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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية: مصر مستقبل اللعبة خلال السنوات المقبلة

صدى البلد

أشاد الأمريكي مايك سويني رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية بقدرات مصر التنظيمية قبل انطلاق بطولة كأس العالم التي انطلقت أمس وتستمر حتى 12 مارس الجاري بمدينة الغردقة.

وقال سويني خلال تصريحاته إن مصر تخطو خطوات واسعة نحو انتشار اللعبة بشكل أكبر على المستوي العالمي وستكون مستقبل اللعبة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: محمود بركات رئيس الاتحاد المصري نجح في عمل نقلة نوعية للعبة في بلاده ويقود مسيرة المستقبل على المستوي العالمي.

ويبلغ عدد المشاركين في البطولة 469 لاعبًا من 19 دولة وهم: "روسيا وإنجلترا وإيطاليا ونيجيريا ومقدونيا وبولندا وصربيا والمجر  والهند وكازاخستان ولبنان وفلسطين وسوريا والعراق واليمن وأزربيجان وفنلندا و الجزائر بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

الجدير بالذكر أن روسيا كانت هي الدولة المنظمة لكل بطولات كأس العالم السابقة ولكن نظرًا لظروف الحرب الروسية الأوكرانية قرر الاتحاد الدولي عدم تنظيم البطولة في روسيا ونجحت مصر بفضل دعم وزارة الشباب والرياضة في الحصول على استضافتها.

وأوضح محمود بركات أن مصر بصفتها الدولة المنظمة ستخوض منافسات البطولة بأكبر بعثة حيث سنشارك بثلاث فرق كاملة أي أكثر من 200 لاعب في كل المنافسات ويقوم الاتحاد المصري بدفع تكاليف مشاركة الفريق الأول فيما يخوض باقي اللاعبين البطولة على نفقتهم الخاصة، وهدفنا حصد لقب البطولة.

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