عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق التخلص من السوس بالدقيق والأرز

صدى البلد

قد يقوم الكثير بتخزين الارز والدقيق والنشويات قبل رمضان  وتتعرض الي هذه المنتجات الي السوس علي الجراثيم والبكتيريا والعفن الموجود في الدقيق أو الرز أو  والأطعمة الفاسدة .

 

 لذلك لابد التخلص من الأطعمة الفاسدة في اكياس بلاستيك وأقفلها كويس ورميها في صناديق القمامة  
 

وقالت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري إذا تناولت  اي منتجات فيها سوس الدقيق مثلا من دون علمك   فلاتنزعج فعليك أن تطمئن  فهو غير سام  لان منتجات مصنعه لأنها  دخلت فرن واتعرضت لحرارة فكل دا مافيش منه خوف 
، انما مثلا لو كلت دقيق به سوس فمن الممكن  حدوث حساسية مفرطة وطفح جلدي نتيجة تناوله من الفم ففي هذه الحالة اتصل علي الطبيب في الفور. 

و أضافت سماح " بنقول فرصا لان مافيش حد هياكل دقيق بس الأطفال مثلا احيانا بيعملوا دا  فلازم  تجمد الطعام اللي  تعرض للسوس لمدة 4 ايام الي 7 ايام ، فالسوس اذا تعرض للتجميد فيموت أي سوس او بيض  او يرقات موجود به .دا طبعا لو عندي كميات وصعب ترميها 
طيب

اذا كان لديك صناديق كانت تحتوي علي أطعمة فاسدة او ملوثة فطهرها علي الفور بغسلها بماء شديد الحرارة واتركها تجف تماما قبل التخزين فيها مرة اخري ، ايضا قم بتنظيف مكان التخزين باستخدام فرشاة او مكنسة كهربائية ثم قومي بتنظيف كيس المكنسة خارج البيت ، و قومي بمسح الارفف بواسطة خليط  خل وماء او أي منظف لكن تجنب المبيدات الحشرية حتي لا تؤثر المواد الكميائية الموجودة بها  علي الطعام ، جفف مكان التخزين بواسطة مجفف الشعر ولا تتركه رطبا فيكون بيئة مناسبة لنمو السوس  .

كيفية الوقاية من تسوس  الدقيق والارز  و عدم ظهورها:

اجعل مكان التخزين نظيف وجاف وجيد التهوية واقل رطوبة ، او جرب وضع مروحة في المكان الموجود به الطعام المراد تخزينه ، فالسوس لا يمكنه العيش في الأماكن ذات التهوية ومنخفضة الرطوبة ، خزن الحبوب والدقيق والاطعمة في عبوات نظيفة ومحكمة الغلق ، هذا سيجعل الطعام جاف ويمنعه من الرطوبة ولا يستطيع السوس العيش فيه ، حاول تجنب الاكياس البلاستيكية الخفيفة لان السوس يستطيع ثقبها والدخول يمكنك تبديلها باكياس سميكة او عبوات زجاجية محكمة الغلق .

حاول الا تكثر في شراء كميات الاطعمة وقلل منها ، هذا يوفر لك المال ويجعل الطعام عندك فترته قليلة فبالتالي ينتهي سريعا ولا يستطيع السوس العيش فيه وافساده ، فاذا بقي الطعام لمدة طويلة فممكن ان يكون رطبا ويبدا في التعفن .

السوس حياته لا تتعدي 6 اشهر فاذا خزنت شئ واحكمت غلقه  وحافظت علي نظافته فقد يموت السوس الموجود فيه .

لا تخلط الدقيق الجديد او أي حبوب جديدة علي القديم لانه يفسده  ، قومي بغسل الوعاء القديم واخرج مافي منه بقايا قديمة ثم  واتركه حتى يجف تماما ثم قومي بوضع فيه الجديد .
 

الاطعمه الفاسدة الدكتورة سماح نوح سوس الارز التخلص من السوس السوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

أخبار الأهلي| فايلر يعود للتدريب وحقيقة إيقاف كهربا.. ومفاجأة أمام صن داونز

نجم الزمالك السابق: عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة غالية لـ كولر قبل مواجهة صن داونز

هذا الأمر من جنود الله فى جلب الرزق.. 5 مفاتيح فيها الحل

حادث مروع .. قطار سريع يطير بـ حافلة مدرسية في الهواء بـ البرازيل|صور

محرك بحث DuckDuckGo  يدمج برنامجا شبيها بالـ ChatGPT

خسائر كبيرة في أسهم بورصة أمريكا

مروان عطية : جاهز للمشاركة في مباراة الأهلي أمام صن داونز وأعد الجماهير بالفوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرفوشة وبتحب التجديد.. في عيد ميلادها إطلالات تبرز جمال يسرا | صور

أم "غادة المشد" تتبرع بجهاز ابنتها الراحلة لـ 4 فتيات يتيمات: كان نفسي أشوفها عروسة

مش هتاكل غيرها.. كل ما لا تعرفه عن لحمة ورق الحجر

عمرها 4 شهور وغيبوبة تامة.. فيروس نادر يهدد حياة الطفلة نيللي بالشرقية

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ