طرق التخلص من السوس بالدقيق والأرز

قد يقوم الكثير بتخزين الارز والدقيق والنشويات قبل رمضان وتتعرض الي هذه المنتجات الي السوس علي الجراثيم والبكتيريا والعفن الموجود في الدقيق أو الرز أو والأطعمة الفاسدة .

لذلك لابد التخلص من الأطعمة الفاسدة في اكياس بلاستيك وأقفلها كويس ورميها في صناديق القمامة



وقالت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري إذا تناولت اي منتجات فيها سوس الدقيق مثلا من دون علمك فلاتنزعج فعليك أن تطمئن فهو غير سام لان منتجات مصنعه لأنها دخلت فرن واتعرضت لحرارة فكل دا مافيش منه خوف

، انما مثلا لو كلت دقيق به سوس فمن الممكن حدوث حساسية مفرطة وطفح جلدي نتيجة تناوله من الفم ففي هذه الحالة اتصل علي الطبيب في الفور.

و أضافت سماح " بنقول فرصا لان مافيش حد هياكل دقيق بس الأطفال مثلا احيانا بيعملوا دا فلازم تجمد الطعام اللي تعرض للسوس لمدة 4 ايام الي 7 ايام ، فالسوس اذا تعرض للتجميد فيموت أي سوس او بيض او يرقات موجود به .دا طبعا لو عندي كميات وصعب ترميها

طيب

اذا كان لديك صناديق كانت تحتوي علي أطعمة فاسدة او ملوثة فطهرها علي الفور بغسلها بماء شديد الحرارة واتركها تجف تماما قبل التخزين فيها مرة اخري ، ايضا قم بتنظيف مكان التخزين باستخدام فرشاة او مكنسة كهربائية ثم قومي بتنظيف كيس المكنسة خارج البيت ، و قومي بمسح الارفف بواسطة خليط خل وماء او أي منظف لكن تجنب المبيدات الحشرية حتي لا تؤثر المواد الكميائية الموجودة بها علي الطعام ، جفف مكان التخزين بواسطة مجفف الشعر ولا تتركه رطبا فيكون بيئة مناسبة لنمو السوس .

كيفية الوقاية من تسوس الدقيق والارز و عدم ظهورها:

اجعل مكان التخزين نظيف وجاف وجيد التهوية واقل رطوبة ، او جرب وضع مروحة في المكان الموجود به الطعام المراد تخزينه ، فالسوس لا يمكنه العيش في الأماكن ذات التهوية ومنخفضة الرطوبة ، خزن الحبوب والدقيق والاطعمة في عبوات نظيفة ومحكمة الغلق ، هذا سيجعل الطعام جاف ويمنعه من الرطوبة ولا يستطيع السوس العيش فيه ، حاول تجنب الاكياس البلاستيكية الخفيفة لان السوس يستطيع ثقبها والدخول يمكنك تبديلها باكياس سميكة او عبوات زجاجية محكمة الغلق .

حاول الا تكثر في شراء كميات الاطعمة وقلل منها ، هذا يوفر لك المال ويجعل الطعام عندك فترته قليلة فبالتالي ينتهي سريعا ولا يستطيع السوس العيش فيه وافساده ، فاذا بقي الطعام لمدة طويلة فممكن ان يكون رطبا ويبدا في التعفن .

السوس حياته لا تتعدي 6 اشهر فاذا خزنت شئ واحكمت غلقه وحافظت علي نظافته فقد يموت السوس الموجود فيه .

لا تخلط الدقيق الجديد او أي حبوب جديدة علي القديم لانه يفسده ، قومي بغسل الوعاء القديم واخرج مافي منه بقايا قديمة ثم واتركه حتى يجف تماما ثم قومي بوضع فيه الجديد .

