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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوبري كريستيانو لـ طارق حامد يشعل أجواء مباراة اتحاد جدة والنصر |فيديو

كوبري كريستيانو رونالدو
كوبري كريستيانو رونالدو لـ طارق حامد

قام البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر، بلعبة مهارية مميزة أمام طارق حامد لاعب فريق اتحاد جدة، في المباراة التي تجمع الفريقين، في الدوري السعودي.

وقام رونالدو بتمرير الكرة بين قدمي طارق حامد “كوبري”، في لقطة رائعة تفاعل معها المشجعون في ملعب المباراة.

تشكيل الاتحاد

وشهد تشكيل الاتحاد، تواجد المحترفين المصريين أحمد حجازي وطارق حامد كأساسيين.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مدالله العليان - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - أحمد بامسعود

خط الوسط: طارق حامد - هنريكي - إيجور كورنادو - عبد العزيز البيشي

خط الهجوم: رومارينهو - عبد الرزاق حمدالله

تشكيل النصر

وشهد تشكيل النصر تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو كأساسي

وجاء تشكيل النصر كالآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: عبدالإله العمري – ألفارو جونزاليس – عبدالله مادو

خط الوسط: سلطان الغنام –  لويس جوستافو – عبدالمجيد الصليهم – عبدالرحمن غريب – جيسلان كونان

خط الهجوم: محمد مران – كريستيانو رونالدو

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