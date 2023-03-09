جامعة الزقازيق تحصل على 15 مشروعا من برنامج أكاديمية البحث العلمي

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق انه حصلت جامعة الزقازيق علي ١٥ مشروع من خلال برنامج دعم مشروعات التخرج "مشروعى بدايتى" للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والممولة من أكاديمية البحث العلمي.

وأشاد رئيس جامعة الزقازيق بفوز طلاب الجامعة بهذا العدد من مشروعات التخرج للطلاب من خلال برنامج بدايتي والممول من أكاديمية البحث العلمي، كما قدم الشكر لأبنائه الطلاب، مؤكدا حرص الجامعة علي التشجيع المستمر للطلاب والمشاركة في مشروعات التخرج.

وأوضح الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الاعمال والتصنيف الدولي بالجامعة بأن برنامج مشروعى بدايتى والممول من أكاديمية البحث العلمي يعتبر من المكونات الأساسية بالأكاديمية لضخ الأفكار الجديدة لسوق العمل والشركات الناشئة في مجالات مختلفة، وأن الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية فى مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيًا وفى كافة التخصصات.

وأضاف "عسكورة" أنه تنوعت المشروعات المدعومة هذا العام فى مجالات عدة تخدم خطة التنمية التى تتبناها الدولة ومنها على سبيل المثال السيارات الكهربائية، المدن الذكية، الذكاء الاصطناعى، التكنولوجيا الخضراء، الطاقة والمياه، تعلم الآلة، الأمن السيبرانى، والتغيرات المناخية والعلوم التطبيقية.

ومن جانبه أضاف الدكتور فريد سامي مدير وحدة مشروعات التطوير بأن دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى لأنها تعد أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج فى مصر والوطن العربى من منطلق إيمانها بدور الشباب، فإنها تقدم الدعم لأفضل المشروعات فى كافة التخصصات.