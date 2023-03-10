بعد تطويرها معمليا وتمهيدا لتطبيقها على البشر .. نجاح تجربة إنجاب الفئران الذكور

تستمر جهود ومحاولات العلماء لإمكانية تخليق كائن حي مختبريا، لكن هذه المرة نجحت تجربة على الفئران للإنجاب من فأر ذكر فقط تمهيدا لتحقيقها في البشر أيضا.

ووفقا لصحيفة "جارديان البريطانية" خلق العلماء مختبران فئران من خلايا فئران ذكور فقط.

يمكن أن يؤدي تكوين حيوان ثديي مع أبوين بيولوجيين إلى تمهيد الطريق لعلاجات جديدة للخصوبة لدى البشر، وهو تطور يفتح إمكانيات جديدة للتكاثر.

يمكن لهذا التقدم أن يمهد الطريق في النهاية لعلاج أشكال شديدة من العقم ، بالإضافة إلى إمكانية إنجاب الرجال في المستقبل دون الحاجة للزواج.

قال كاتسوهيكو هاياشي ، الذي قاد العمل في جامعة كيوشو في اليابان والمعروف عالميًا كرائد في مجال البويضات والحيوانات المنوية المزروعة في المختبر: "هذه هي الحالة الأولى لصنع بويضات ثديية قوية من خلايا ذكور".

عالم ياباني يقترب من إنجاب الرجل

توقع هاياشي ، الذي قدم التطور في القمة الدولية الثالثة لتحرير الجينوم البشري في معهد فرانسيس كريك في لندن يوم الأربعاء، أنه سيكون من الممكن تقنيًا إنشاء بويضة بشرية قابلة للحياة من خلية جلد ذكر في غضون 10 سنوات.

اقترح آخرون أن هذا الجدول الزمني كان متفائلاً بالنظر إلى أن العلماء لم يصنعوا بويضات بشرية قابلة للحياة من الخلايا الأنثوية.

في السابق ، ابتكر العلماء فئرانًا كان لها من الناحية الفنية أبان بيولوجيان من خلال سلسلة من الخطوات المعقدة مثل الهندسة الوراثية.

ومع ذلك ، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها زراعة بويضات قابلة للحياة من الخلايا الذكورية وتمثل تقدمًا كبيرً، ويحاول فريق هاياشي الآن تكرار هذا الإنجاز مع الخلايا البشرية ، على الرغم من وجود عقبات كبيرة أمام استخدام البويضات المزروعة في المختبر للأغراض السريرية ، بما في ذلك إثبات سلامتها.