هشام آمنة: تنفيذ 4435 مشروعا بإجمالي استثمارات 16.39 مليار جنيه بقنا وسوهاج

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً بمقر الوزارة مع وفد من البنك الدولى وذلك بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ومشاركة عبر الفيديو كونفرانس لكل من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا والدكتور أحمد القاضي نائب محافظ سوهاج والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ضم وفد البنك الدولى كلا من الين اولافسن، خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولي والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية ود.يحيي دوزدار خبير البنك الدولي للتقييم والمتابعة وذلك بحضور اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء فريق البرنامج بالوزارة والبنك الدولى.

وفى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولى والمحافظين المشاركين في الاجتماع الذى يأتي فى ختام بعثة البنك الدولي لدعم المكون الأول الخاص بتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية بالمحافظات الأربعة، كما أعرب اللواء هشام آمنة عن خالص تقديره للجهود المبذولة من كل الأطراف المعنية لدعم التنمية الإقتصادية المحلية بالمحافظات وتمكينها ودعم الإدارة المحلية لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة والمستدامة؛ فضلاً عن تطبيق خطة تعميم الإصلاحات والممارسات الجيدة التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى نجاح البرنامج حتى الآن في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين من خلال نهو وجاري تنفيذ 4435 مشروعا بإجمالي استثمارات 16.39 مليار جنيه في قطاعات الصرف الصحي و الطرق و النقل، مياه الشرب، الكهرباء و الانارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضري ، و دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية و دعم و تطوير المراكز التكنولوجية، دعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية؛ كما تم ضخ استثمارات جارية ومنتهية في مجال التنمية الاقتصادية بقيمة 5.9 مليار جنيه لتنفيذ 166 مشروعا من بينها 142 مشروعا تم نهوها بالفعل.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى مستوي التقدم في تنفيذ مكونات دعم التكتلات الاقتصادية، ترفيق ورفع كفاءة المناطق الصناعية، وتحسين الخدمات المقدمة للأعمال والمواطنين، مشيراً إلى تكليفات رئيس الجمهورية بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الداعمة للتنمية الإقتصادية وخلق مزيد من فرص العمل، حيث عملت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية علي تذليل التحديات التي تسببت بها الأزمة الإقتصادية العالمية، والتي نتج عنها تأخر في نهو مشروعات ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا والإسراع بتنفيذ خطط تنمية التكتلات الاقتصادية.

كما أوضح " آمنة " أن هناك تقدما غير المسبوق في معدلات تنفيذ المرحلة الأولي للمناطق الصناعية خاصة بمحافظة سوهاج حيث وصلت نسب التنفيذ إلي 52% كما وصلت نسب التنفيذ بمحافظة قنا إلي 79% مقارنة، فضلاً عن التقدم في عملية إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية مما يسهم بدوره في تعزيز جاذبية هذه المناطق للمستثمرين الصناعيين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن معدلات تنفيذ المرحلة الأولي لخطط التكتلات الاقتصادية في الأربع محافظات تسير بشكل جيد حيث تشمل التدخلات الدعم التسويقي من خلال منصة " أيادي مصر" وتحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية، حيث تتراوح نسب التنفيذ في التكتلات الأربعة في سوهاج وقنا بين 44.5% الي 62% ، وفي أسيوط والمنيا من 28% إلي 71% وجاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحويل مركز الفواخير بالفسطاط لمركز لدعم التكتلات الاقتصادية بالقاهرة، معرباً عن تطلعه إلي دعم البنك الدولي في تطوير نموذج الأعمال لجعل هذا المركز ذراع تنفيذي لوزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات.

وأشار " آمنة " إلى أن منصة " أيادي مصر " أصبح لها دور مهم في دعم المرأة والشباب بالمحافظات عبر توفير فرص عمل لهم في صناعة المنتجات التراثية واليدوية ودعم الترويج لتلك الصناعات ، حيث ساهمت المنصة في زيادة الإقبال على شراء تلك المنتجات ، مشيراً إلى تطلع الوزارة لدعم البنك الدولى لمنصة " أيادى مصر " في ظل متابعة الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الحكومة تقوم بدعم القطاع الخاص على أرض جميع المحافظات ، مؤكداً على دوره المهم في عملية التنمية التي تشهدها الدولة المصرية باعتباره شريكا أساسيا ومهم في التنمية، كما أن هناك متابعة مستمرة من السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لكافة مستجدات البرنامج وخاصة ملف تعميم الممارسات الجيدة للبرنامج.

وقال اللواء هشام آمنةإأنه تماشياً مع توجهات الدولة نحو تشجيع الاستثمار وتعزيز أنشطة القطاع الخاص، فقد ركز برنامج التنمية المحلية علي تطوير الخدمات الإجرائية المحلية الموجهة للمستثمرين والمواطنين من خلال إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط وتوحيد الإجراءات وتطوير المراكز التكنولوجية بكافة مراكز وأحياء المحافظة وربطها معاً وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن المراكز التكنولوجية وتشكيل لجان دائمة لتحسين الخدمات الإجرائية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن جهود البرنامج أسهمت في تحسن بيئة ومناخ الأعمال بنسبة تتجاوز 18% في محافظتي سوهاج وقنا، كما استفاد من تدخلات البرنامج بهدف تحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية ومن تنفيذ خطط التكتلات الاقتصادية و تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال ما يزيد عن 38 ألف شركة - مؤسسة أعمال.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة علي ضمان استدامة الأنشطة والمخرجات التي نفذها البرنامج، ونتطلع إلى دعم البنك الدولي في تفعيل الأطر المؤسسية ووضع الآليات اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز تنافسية المحافظات، وذلك بناءً علي الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد الوزير دعم القيادة السياسية للشباب المصرى وتمكينه وتأهيله لتولى القيادة وخلق صف ثان من الشباب في جميع المؤسسات والوزارات والمحافظات، لافتاً إلى العلاقة الجيدة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى عبر تنفيذ العديد من المشروعات والبرنامج في مختلف المجالات على أرض المحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر إلى وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لدعم نجاح البرنامج في محافظات الصعيد وتأهيل القيادات وتدريبها في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف الداودي ، الشكر لوزير التنمية المحلية وفريق البرنامج بالوزارة وممثلى البنك الدولى على الدعم الذى يتم تقديمه لمحافظة قنا بما ساهم في نجاح البرنامج على أرض المحافظة عبر تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بتكلفة حوالى 6 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن مشروعات البرنامج ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى مساهمتها في خفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل، كما ساهم البرنامج كذلك في تحقيق نقلة كبيرة في ملف المناطق الصناعية وبناء القدرات.

كما أشار اللواء طارق الفقى إلى النتائج الجيدة التي حققها برنامج التنمية المحلية على أرض محافظة سوهاج وهو ما يشعر به المواطن السوهاجي خاصة في مجالات الصرف الصحى وجودة الطرق والتنمية الحضرية وتحسين الخدمات وتعظيم الموارد بناء القدرات للكوادر المحلية ، مشيراً إلى التقدم المحرز في المناطق الصناعية بالمحافظة والتكامل الذى تحقق بين المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومشروعات البنك الدولى فيما يخص البنية الأساسية وتوفير فرص العمل.

كما أشار اللواء عصام سعد إلى اللقاءات التي عقدتها محافظة أسيوط خلال الفترة الأخيرة مع وفد البنك الدولى وبرنامج التنمية المحلية، حيث تم اختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها وسيتم تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لاستكمال نجاح البرنامج على أرض محافظة أسيوط وتحقيق التكامل مع مشروعات " حياة كريمة ".

كما أشاد وفد البنك الدولى بجهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ودعم عملية التنمية الاقتصادية في إطار البرنامج ، كما أعلن وفد البنك الدولى مد تنفيذ برنامج تنمية الصعيد حتي نهاية ٢٠٢٤ للاستفادة من البرنامج في خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية، وأشار وفد البنك الدولي إلى أن البرنامج يعتبر نموذج للتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة مشيراً إلى دعم التكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الصناعية والذى يعد نموذج قابل للتكرار والنجاح وسنقدم الدعم اللازم لنجاحه.

كما شدد وفد البنك الدولى على أن وزارة التنمية المحلية حققت في ٦ شهور نقلة نوعية في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة تحسين البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية.

وتقدم الدكتور محمد ندا بخالص شكره إلى وزير التنمية المحلية وفريق البرنامج بالوزارة على الدعم المستمر للبرنامج، مؤكدين أن كل المؤشرات التي تم وضعها تم تحقيقها على أرض المحافظيتن.

وأشارت الين اولافسن إلى تقدير البنك الدولى للجهود التي قامت بها الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج وخاصة فيما يخص مكون التنمية الاقتصادية ودعم التكتلات الاقتصادية وما تم في المناطق الصناعية وخدمات الشركات والمواطنين، مشيرة إلى التقدم الملحوظ الذى يتابعه البنك الدولى فيما يخص التكتلات الاقتصادية وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن البرنامج شهد انطلاقة قوية وسريعة وبعلامات إيجابية في محافظتى المنيا وأسيوط ونتطلع لدعم المحافظات خاصة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية وسنمضى سوياً لتحقيق النجاح المطلوب خلال الفترة القادمة من عمر البرنامج.

كما أشارت إلين أولافسن إلى التقدم الذى شهدته المناطق الصناعية بقنا وسوهاج والتطور في اللوائح الجديدة وتراخيص المحلات وتعزيز دور القطاع الخاص وخلق فرص العمل والمزج بين التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى المحافظات وبما يتوافق مع توجيهات الرئيس السيسى الخاصة بدعم وإتاحة المجال للقطاع الخاص.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى أن البرنامج وضع خارطة طريق لتطوير الإدارة المحلية تبناها وزير التنمية المحلية ووجه بتعميمها على المحافظات حيث تم تشكيل لجنة للموارد الذاتية بالمحافظات ممثل بها وزارة المالية والمحافظات الأربعة، لافتاً إلى إدارة الأصول وتطوير منظومة التخطيط المحلى التي تتم بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط وتطبيق نظم العمل في التقييم والمتابعة بالتعاون مع وزارتى المالية والتخطيط عبر المنظومة الإلكترونية.

وأضاف الهلباوي أن هناك إدارة للمتابعة والتقييم وجه وزير التنمية المحلية بإنشائها في الديوان العام للوزارة وبدأ العمل بها بالإضافة إلى إدارة المراكز التكنولوجية لمتابعة ما يتم في إطار المراكز على مستوي المحافظات.

وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أنه تم وضع إطار مؤسسي لإدارة التكتلات الاقتصادية والتي شهدت تقدما كبيرا خلال الفترة الماضية في محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا ، لافتاً إلى التقديم الذى شهده ملف تطوير برامج التنمية المحلية والاقتصادية وتحسين الأداء وبيئة الأعمال وترفيق المناطق الصناعية على أرض قنا وسوهاج.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق عَلِي استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لاستكمال مجالات التعاون في الملفات المشتركة الحالية.

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