حيلة سهلة وسريعة للحافظ على الموز من تغير لونه ومذاقه

معظم الموز المباع في السوبر ماركت يكون أخضر اللون ، ولكن في غضون يومين من وصوله إلى المنزل ، سيبدأ في التحول إلى اللون الأصفر قبل ظهور البقع البنية. إليك كيف يمكنك إطالة العمر الافتراضي لحفنة من الموز

يعد أحد أسباب التخلص من الموز هو أنه قد نضج كثيرًا ولأنه أسود ، ويمكن القول إنه غير صالح للأكل ، ولكن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إبطاء عملية النضج ، وهي تبدأ بالموز الذي تشتريه.

إذا اشتريت موزًا في كيس ، فإن إبقائه داخل الكيس البلاستيكي سيجعله ينضج بشكل أسرع.



ينتج الموز ، مثل العديد من الفواكه بما في ذلك التفاح والخوخ والطماطم ، غاز الإيثيلين ، وإذا كانت في كيس مغلق ، فإن غاز الإيثيلين سوف يتراكم وينضج الموز بشكل أسرع.

إذا اشتريت موزًا فحاولي اختيار عدد قليل من الموز الأخضر والقليل من الأصفر ومن المهم أيضًا وضع الموز بعيدًا عن الفاكهة الأخرى.

وفقًا لـ Tash Blythe ، خبير النظافة الغذائية في High Speed ​​Training ، لا ينبغي حفظ الموز في وعاء فاكهة ، بدلاً من ذلك ، يجب تخزينه على سطح عمل ، من الناحية المثالية "في مكان ما في درجة حرارة الغرفة وبعيدًا عن أي رطوبة وضوء الشمس

وأضاف الخبير "في أي مكان دافئ جدًا سيسرع عملية النضج ، لذا تجنب إبقائها بالقرب من الأفران أو الأجهزة الدافئة".

على الجانب الآخر يتم إطلاق غاز الإيثيلين من جذع الموز ، لذا لإبطاء تأثير الغاز وتجنب الإفراط في النضج بسرعة كبيرة ، يمكنك أيضًا لف السيقان في غلاف بلاستيكي

إذا لم تتمكنين من صنع شيء ما باستخدام الموز الناضج ، فقومي بتقطيعه ووضعه في كيس مضغوط وسيحتفظ به في الفريزر لمدة تصل إلى ستة أشهر.