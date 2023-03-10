صباح جميل.. دينا تؤدي تمارين اليوجا الهوائية برشاقة .. شاهد

شاركت الفنانة دينا، صورًا من داخل الجيم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت دينا وهي تبرز رشاقتها ولياقتها البدنية من خلال تمارين اليوجا الهوائية، وعلقت علي الصور: “صباح جميل”.

وتشارك دينا في مسلسل “حضرة العمدة”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

"حضرة العمدة" بطولة النجمة روبى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج عادل أديب، حيث تصدر كل نجم في العمل بوستر بمفرده، وعلى رأسهم بطلة العمل روبى، والنجم محمود عبد المغنى، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وأحمد بدير، وإدوار، ودينا، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد رزق، وإيهاب فهمى، ووفاء عامر، وأخرون.