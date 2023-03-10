حملة للتبرع بالدم بطب عين شمس.. صور

انطلقت حملة للتبرع بالدم داخل حرم كلية الطب جامعة عين شمس استمرارا لبرنامج ٥ متبرعين لكل مريض 5For 1 فى إطار برنامج التبرع الدائم لصالح مرضى مستشفيات جامعة عين شمس ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، الدكتور هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ، الدكتور إيمان محمد أمين عمر رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية ، الدكتور عبير عطية سعد الدين مشرف بنك الدم الرئيسى بمستشفيات جامعة عين شمس.

ويهدف برنامج 5for1 إلى نشر وعي التبرع التطوعي الدائم و المنتظم و خاصة لصالح المرضى الذين هم فى حاجة مستمرة لنقل الدم chronically transfused patients مما يساعد على عدم تكوين أجسام مضادة فى حال نقل الدم لهم من عدة متبرعين.

وقد تم إطلاق عدة حملات في أرجاء الجامعة في إطار البرنامج ، حيث تم تنظيم حملة تبرع بالدم يوم الأربعاء الموافق ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ داخل حرم كلية الآثار جامعة عين شمس ، تحت إشراف ا.د حسام طنطاوى عميد الكليو ، كما قام بالمشاركة في الحملة والتبرع بالدم ، قام بتنسيق الحملة بالكلية د. سوسن عيسى المشرف على إدارة شئون مشروعات البيئه و خدمه المجتمع.

كذلك تم تنظيم حملة تبرع أخرى داخل حرم كلية تربية جامعة عين شمس يوم الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ ،بالتنسيق مع ا.د علاء الدين عبد الحليم فرج وكيل كليه التربية لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة .

قام بتنظيم الحملات الدكتورة داليا ضياء الدين سالم نائب مشرف بنك الدم الرئيسى ومدير الجودة بمستشفيات جامعة عين شمس ،ا.د.نيرة سامى استاذ بقسم الصحة العامة و عضو فى لجنة البيئة و خدمة المجتمع ، د.نيرمين مصطفى مدير بنك دم بمستشفى النساء و التوليد بمستشفيات جامعة عين شمس وذلك بالتعاون مع إدارة مستشفى النساء و التوليد ا.د. رحاب عبد الرحمن مدير المستشفى.