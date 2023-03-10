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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حبس وزير البيئة الأسبق بتونس

ارشيفي
ارشيفي

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير البيئة الأسبق  رياض الموخّر .

وبحسب إذاعة موزاييك التونسية؛ فتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت أذنت لأعوان إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ برياض الموخّر على خلفية ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري بخصوص إحدى الصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة البيئة ابان اشرافه عليها. 

كما تقرر لاحقا التمديد في الاحتفاظ به قبل إحالته أمس على أنظار قاضي التحقيق والذي تولى استنطاقه على امتداد ساعات قبل أن يصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن على ذمة القضية.

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