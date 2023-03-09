تونس.. انتشال 14 جثة لمهاجرين غير شرعيين وإنقاذ 54 آخرين

تمكنت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي اليوم، من انتشال 14 جثة لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية، وأنقذت 54 آخرين.

ومن جانبه؛ ذكر الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، في بيان اليوم، أنه تم انتشال وإنقاذ المهاجرين خلال تعرض مركبهم للغرق بسواحل محافظة صفاقس جنوب تونس.

وفي ذات السياق؛ أوقفت وحدات الأمن التونسي 28 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية إثر محاولة اجتيازهم الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

وأوضحت الإدارة العامة للحرس التونسي في بيان اليوم، أنه تم إيقاف المهاجرين بالعديد من المحافظات التونسية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.