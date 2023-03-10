مجموعة الزمالك .. حالة وحيدة لإقصاء الترجي من دوري أبطال إفريقيا بسبب المنشطات

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حالة وحيدة تقصي نادي الترجي التونسي من دوري أبطال إفريقيا بعد إيجابية اللاعب حسام دقدوق لتعاطي المنشطات، بعد مشاركة الأخير في مباراة الزمالك التى أقيمت فى إطار منافسات دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.

قال المصدر ذاته إنه حال ثبوت تناول أكثر من 3 لاعبين بصفوف فريق الترجي للمنشطات في مباراة الزمالك أو أي مباراة أخرى فى دورى أبطال إفريقيا سيكون هناك عقوبة للفريق نفسه وتصل إلى حد الإقصاء من المسابقة الإفريقية.

شدد على أن ثبوت إيجابية عينة واحدة بتناول المنشطات فى مباراة الزمالك والترجي التونسي في تلك الحالة لن يتم عقاب الفريق وسيكون العقاب مقتصر فقط على اللاعب.

تعليق الترجي على إقصائه من دوري الأبطال بعد أزمة الزمالك

علق رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية بنادي الترجي التونسي، على إمكانية استبعاد الفريق من مسابقة دوري أبطال إفريقيا أو خصم نقاط من باب سويقة في دور المجموعات، بعد ثبوت إيجابية عينة لاعبه حسام دقدوق في اختبارات المنشطات.

كان نادي الترجي التونسي، أعلن أمس الخميس، تلقيه مكتوبا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، “الكاف” يؤكد فيه أن تحليل المنشطات الذي تم إجراؤه على لاعبه حسام دقدوق بعد مباراة المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا كان إيجابيا.

وقال التويتي في تصريحات لإذاعة "موزاييك":" حسام دقدوق سيمثل أمام لجنة التأديب بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بعد إيجابية عينته، وفي حال ثبوت تعاطيه للمنشطات بشكل قاطع، سيتم إيقافه عن المشاركة مع الفريق".

أضاف:" إيجابية عينة دقدوق لن تؤثر عن نتائج الترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لأن في مثل هذه الحالات، توُقع العقوبة على اللاعبين وليس الفرق.

ويتواجد الترجي التونسي في المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة أندية الزمالك والمريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

ترتيب المجموعة الرابعة فى دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا:

الترجي التونسي : 9 نقاط.

شباب بلوزداد الجزائري : 6 نقاط.

الزمالك المصري : 4 نقاط.

المريخ السوداني : 4 نقاط.