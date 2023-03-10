جامعة حلوان في أسبوع| مشاركة بالمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب.. وقافلة طبية تقدم خدماتها لـ 556 مواطنا بالمجان

جامعة حلوان تحصل على المركز الثالث في دعم مشروعات التخرج للطلاب

ندوات للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وإجراء فحص دوري مجاني للسيدات

رئيس الجامعة: نشجع الطلاب على تقديم مشروعات إبداعية مبتكرة تحدث تطورا في مُجتمعاتنا

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

شاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وجامعة حلوان الأهلية في فعاليات الملتقى والمعرض الدولى للتعليم العالى والتدريب "إديوجيت 2023"، فى الفترة من 7-9 مارس 2023 والذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ويعد من أكبر ملتقيات التعليم العالى بمصر والمنطقة العربية.

واستضاف الملتقى ممثلى ما يزيد عن 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية، وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، كما يستضيف عدد من الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، كما شاركت الجامعات الأهلية الجديدة، كذلك يشارك بالمعرض لأول مرة الجامعات التكنولوجية الجديدة التى أنشأتها الدولة حديثا، والتى تتيح تعليم ذى جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر.

ويعد اديوجيت، هو الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي في مصر والشرق الأوسط، حيث يُعقد اديوجيت مرتين سنويا، ويجمع العشرات من الجامعات والمؤسسات التعليمية من مصر والعالم، بالإضافة إلى المئات من أهم مسئولي وخبراء التعليم العالي الدوليين، وآلاف الزوار من الباحثين عن فرص تعليمية.

وتشارك الجامعة في هذا الملتقي؛ بهدف إتاحة كل البرامج والتخصصات الموجودة بالجامعة أمام الطلاب، والتعريف بالبرامج المختلفة التي تملكها جامعة حلوان بهدف جذب أكبر عدد من الطلاب المصريين والوافدين، لتكون هناك فرصة جيدة أمام الطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور لاختيار الأفضل منها، بما يتفق ورغباتهم، في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم.

ويساعد الملتقى، الطلابن في التعرف على آليات التعليم المتميز ذو الجودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، والتعرف على أبرز الفرص التعليمية وكذلك البرامج الدراسية والخدمات التعليمية التي تقدمها جامعة حلوان من خلال برامجها المتميزة والمتخصصة.

كما يتضمن جناحا رقميا لجامعة حلوان، وجامعة حلوان الأهلية، يشمل: معلومات يمكن الحصول عليها عن طريق الQR Code، حول أحدث وأهم البرامج الجديدة بالجامعتين وكذلك دليل للتعريف بالكليات والبرامج وتخصصاتها المختلفة والاقسام الموجودة وشروط الالتحاق، ويقوم نخبة من الأساتذة والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس بالرد على استفسارات الزوار وجمهور الطلاب المصريين والوافدين وأولياء الأمور حول الجامعتين وإمكانياتهما المتاحة وبرامجهما المقدمة للطلاب وأفضل البرامج المطلوبة حاليا في سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي.

فازت جامعة حلوان بالمركز الثالث في دعم مشروعات التخرج للطلاب المقدم من أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، ووصل عدد المشروعات الفائزة بالدعم من الأكاديمية إلى 29 مشروع بتمويل قدره 1100000 جنيه (مليون ومائة ألف جنيه مصري)، ضمن برنامج دعم مشروعات التخرج "مشروعى بدايتى" للعام الدراسي 2023/2022، والذي حقق نجاحات عديدة كونه رافد ومكون أساسي لضخ الأفكار الجديدة لسوق العمل والشركات الناشئة.

جاء ذلك، في ظل دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأفكار الرائدة والمشروعات الابتكارية.

ومن جانبه أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بفوز طلاب الجامعة بالدعم لهذا العدد الكبير من مشروعات التخرج، مشيرًا إلى أن دعم أكاديمية البحث العلمي وجامعة حلوان للمشروعات الطلابية يأتي من منطلق الإيمان بأن الشباب هم المحرك الأساسى لقاطرة التقدم، حيث يتم دعم للطلاب المتميزين، لاستكمال مسيرتهم العلمية، لكي يشاهدوا ثمار مجهودهم على أرض الواقع، مؤكدًا على حرص الجامعة على التشجيع المستمر للطلاب لتقديم مشروعات إبداعية مبتكرة تسهم في إحداث تغيير وتطور شامل في مُجتمعاتنا.

وتعد أكاديمية البحث العلمي أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في مصر والوطن العربي من منطلق إيمانها بدور الشباب، فإنها تقدم الدعم لأفضل المشروعات في كافة التخصصات، وأن الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية فى مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنياً وفي كافة التخصصات، وقد تنوعت المشروعات المدعومة هذا العام فى مجالات عدة تخدم خطة التنمية التي تتبناها الدولة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر السيارات الكهربائية، المدن الذكية، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الخضراء، الطاقة والمياه، تعلم الآلة، الأمن السيبراني، والتغيرات المناخية والعلوم التطبيقية بالإضافة إلى مجالات الثقافة والفنون والآداب.

كما نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان، هذا الأسبوع، قافلة طبية متكاملة ، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة، بالاشتراك بين كليتي الطب والصيدلة وجمعية تنمية المجتمع المحلي بمنطقة المعصرة البلد، .

وجاءت القافلة، بإشراف الدكتورة نيرفانا حسين مستشار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للخدمات الصحية بالجامعة والدكتورة سحر عبد المحسن علي وكيل شئون البيئة وخدمة المجتمع بكلية الصيدلة، وتضم القافلة كافة التخصصات الطبية من "الباطنة العامة والأطفال و الامراض الصدرية وجراحه العظام ، والجراحة العامة ، وعلاج الاورام والامراض الجلدية.

كما يتم عمل ندوات عن كيفيه الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي مع عمل فحص دوري مجاني للسيدات ضمن المبادرة الرئاسية لصحه المرأة المصرية ، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية لكافه التخصصات بالمجان تماما .

وقدمت القافلة خدماتها لعدد 556 مواطنا، في تخصص الباطنة العامة 126، الجراحة العامة 16، جراحه العظام 140، الأمراض الصدرية 49، الاطفال 150، الامراض الجلدية 66، الاورام 9.

يذكر أن جامعة حلوان تشارك في مبادرة حياة كريمة بهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، وذلك استكمالاً للمشروع القومي الذي تتبناه الدولة، وحرص جامعة حلوان لتعظيم دورها المجتمعي لتطوير المناطق المحيطة، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعي التثقيفي للمواطنين.