عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الصيني: بكين ترى أنه لا يمكن تحقيق سلام ولا أمن بدون تنمية

صدى البلد

أكد وو هونج بو المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشئون الأوروبية والسفير الصيني السابق لدى برلين، أن العالم شهد في الثلاث السنوات الماضية تحولات كبيرة مثل تفشي وباء كورونا (كوفيد 19)، والأزمات الاقتصادية والمالية في العالم، وأزمة تغير المناخ التي نتج عنها كثير من الخسائر.. مشيرا إلى أن بكين ترى أنه لا يمكن تحقيق سلام ولا أمن دون تنمية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها، اليوم /الجمعة/، في الجلسة الخاصة حول (دور الصين في تحقيق التنمية في العالم والأمن) في النسخة العاشرة لمنتدى باكو الدولي، الذي يعقد تحت عنوان "عالم اليوم: التحديات والآمال"، الذي يعقد خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس الجاري.

وأضاف المبعوث الصيني، أن بلاده وضعت ثلاثة أهداف تعد جوهر السياسة الخارجية للصين، وهي التنمية المشتركة وقد طرحت مبادرات واقتراحا يرمي إلى دعم التنمية في العالم من خلال 6 محاور تتضمن "وضع التنمية في المقام الأول، والتوجهات التي تخدم الناس، والمزايا للجميع، والقوى المحركة للابتكار، والتناغم بين الإنسان والطبيعية، والنتائج التي تحركها الأفعال".

وأوضح أن بكين طرحت مبادرة التنمية العالمية التي حظيت بدعم أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية، مشيرا إلى نجاح الصين في انتشال 100 مليون صيني من الفقر المدقع، وبهذا حققت هدف الأمم المتحدة قبل عام 2030.. مؤكدا أن بكين ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، و الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وقال إن الصين تعد أكبر مستهلك للطاقة في العالم، ولكن مع ذلك لا توجد دولة في العالم حققت ما توصلت إليه من انتشار السيارات الكهربائية في شوارعها، مضيفا أن الصين حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال (التحديث) على أساس تنفيذ خمسة محاور، وهي "الاستفادة من تعداد سكانها الكبير الذي يبلغ 4ر1 مليار نسمة، ودعم فكرة الرفاهية للجميع، وإحداث تقدم ثقافي، والانسجام بين الإنسان والطبيعة وحماية البيئة، وأخيرا التنمية السلمية من أجل الوصول إلى الرفاهية".

وأكد أن الصين لا تهدف إلى المنافسة أو تحل مكان دولة أخرى، ولكن ما يهمها هو التقدم وتحقيق المزيد وتحقيق التنمية والأمن لجميع الدول، مشيرا إلى أن الأمن سوف يكون في صالح جميع دول العالم، ولهذا طرحت الصين مؤخرا مبادرة الأمن العالمي، التي تقوم على أساس التعاون الشامل والسلام والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والحل السلمي لجميع النزاعات في العالم من خلال الحوار.

كما أكد التزام الصين بدعم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول النزاع بينهما، وأنها تعمل على خفض التوتر والتصعيد بين الدولتين، من أجل التوصل إلى سلام.. نافيا وجود تقارب بين النزاع الروسي الأوكراني والمسألة التايوانية؛ لأن هذه المسألة تعد شأنا داخليا، وأنها لا تشكل تهديدا للسلام أو تتعلق بمصالح التنمية، بينما النزاع بين روسيا وأوكرانيا يتعلق بالسيادة على الأراضي.

النزاع الروسي الأوكراني روسيا أوكرانيا الصين الأمم المتحدة بكين المبعوث الصيني كورونا وباء كورونا كوفيد 19 برلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات..مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

زينة رمضان تعرضك لـ الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في هذه الحالة| تفاصيل

مجموعة الزمالك.. لوائح فيفا تحسم قضية استبعاد الترجي من دوري أبطال أفريقيا

الكويت توجه نداء عاجلا إلى السعودية بشأن عمرة رمضان

ترشيحاتنا

تفاجأت بشدة .. كلوب يعلق على رحيل زميل محمد صلاح من ليفربول

الإمارات.. قرار عاجل بشأن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

شاهد| الرئيس السيسي خلال تأدية صلاة الجمعة من مسجد المشير

اشعلوا التريند.. بلوجر يستعين بـ "الأولتراس" والألعاب النارية لخطبة صديقته| فيديو

بعد اتفاق السعودية وإيران.. الخارجية اللبنانية توجه طلبا عاجلا إلى طهران

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء .. اجتماعات ولقاءات وقرارات| إنفوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت بين الديناصورات .. فك لغز العثور على سمك مفترس في الأرجنتين

تحذير من وضع الراوتر في غرفة النوم

بعد سخريتها من ياسمين عز.. إطلالات أثارت الجدل لـ جويل مردينيان.. شاهد

بعد خضوع رامي صبري لها.. معلومات صادمة عن حقن البوتوكس

فيديو

ابن محمد ثروت يوجه رسالة مؤثرة لـ خطيبته بعد مرضه.. شاهد

وجه دب ودوائر على المريخ .. رصد حركة غريبة على الكوكب الأحمر تحير علماء ناسا «فيديوجراف»

نيفر إند.. بوستر رامز جلال في رمضان 2023| تفاصيل البرنامج الجديد

توقعات بزلزال مدمر يوم 15 مارس.. العالم الهولندي يحذر| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ