ديني

ما الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة؟.. الإفتاء توضح

الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة
الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: ما الحكمة في إسرائه صلى الله عليه وآله وسلم على البراق ولم يكن على أجنحة الملائكة؟

الحكمة من إسراء النبى ومعراجه على البراق وليس على أجنحة الملائكة

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: الحكمة في إسرائه صلى الله عليه وآله وسلم على البراق ولم يكن الإسراء على جناح الملائكة؛ كما كانت الأنبياء قبله، أو على الريح؛ كما كانت تحمل سيدنا سليمان عليه السلام، أو الخطوة؛ كطيّ الزمان والمكان؛ كما يقع من الأولياء، وكان على البراق؛ ليطلع صلى الله عليه وآله وسلم على الآيات التي مُثِّلَت له في الطريق، وليتضمن أمرًا عجيبًا، ولا عجب في حمل الملائكة أو الريح أو الخطوة بالنسبة إلى قطع هذه المسافة بخلاف قطعها على دابة صغيرة؛ كالبراق، خصوصًا وقد عَظَّمَتْهُ الملائكة بما هو أعظم من حمله على أجنحتها؛ إذ كان الآخذ بالركاب هو جبريل عليه السلام، والآخذ بالزمام ميكائيل عليه السلام وهما أكبر الملائكة، فاجتمع له صلى الله عليه وآله وسلم حمل البراق، وما هو كحمل البراق من الملائكة، وهذا أتم في الحفاوة وأبلغ في الشرف.

وكما بينت أن الحكمة في صعوده صلى الله عليه وآله وسلم على المعراج لم يكن العروج على أجنحة الملائكة كغيره من الأنبياء وكان على المعراج؛ لتضمنه أمرًا عجيبًا وهو سقوط مراقيه الواحدة بعد الأخرى ليضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمه عليها فترتفع به إلى محلّها، فيقطع تلك المسافة في أقرب من طرفة عين، ولقد رافقه في المعراج جبريل عليهما السلام؛ ليستأنس به، وليكون ذلك أتمّ وأبلغ في الحفاوة والشرف.

متى موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 ؟

تبدأ ليلة الإسراء والمعراج والتي ستوافق ليلة 27 رجب 1447 هجريا، وفي عام 2026، من مغرب يوم الخميس المقبل 15 يناير 2026، حتى فجر يوم الجمعة 16 يناير 2026، ليكون يوم الجمعة هو يوم 27 رجب.

حكم صيام الإسراء والمعراج 

وعن حكم صيام الإسراء والمعراج، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صيام يوم 27 رجب وهو اليوم التالي لليلة الإسراء والمعراج جائز شرعًا باعتباره من صيام التطوع، ويُثاب عليه المسلم إذا صامه بنية التقرب إلى الله تعالى.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، أنه لم يرد نص شرعي صحيح يُلزم بصيام يوم الإسراء والمعراج، إلا أن الصيام يدخل في عموم الأعمال الصالحة.

الحكمة من إسراء النبى ومعراجه على البراق البراق أجنحة الملائكة الملائكة جبريل الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج موعد ليلة الإسراء والمعراج حكم صيام الإسراء والمعراج

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
قافلة طبية
إكس تغير العلم الإيراني
قافلة طبية
