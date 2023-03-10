إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على صحراوي مغاغة شمال المنيا

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة في شمال المنيا.

ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة ومحاولة التخطي الخاطئ تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة باصطدام سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية برطباط بمركز مغاغة.

تم نقل المصابين إلي مستشفي مغاغة المركزي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه كسور وأرتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

