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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسمين عز للجمهور: غيابي بيعمل مشاكل في البيوت.. ربنا ميحرمكوش مني أبدا

ياسمين عز
ياسمين عز

استقبلت الإعلامية ياسمين عز رسالة من إحدى المشاهدات، على الهواء، عبرت فيها عن سعادتها بعودتها إلى الشاشة بعد غياب أسبوع.


وتابعت ياسمين عز خلال تقديمها برنامج كلام الناس علي فضائية mbc masr: "وحشتيني ووحشني حماتك وأخت فرعونك اكتر منك"، منوهة بأن الأسبوع الماضي كانت إجازة وهي تعرف أن غيابها صعب ومن الممكن أن يحدث مشكلات في البيت لو غابت عن الشاشة.

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واستطردت ياسمين عز كلامها للمشاهدين: "ربنا ميحرمكوش مني أبدا، مشيرة إلى أنه بمجرد غيابها أسبوع واحد عن الشاشة تنهال عليها الرسائل للاطمئنان عليها.

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أكدت ياسمين عز، أنها سوف ورد أسئلة المشاهدين بمنتهى الصراحة حيث أنها تتمتع بالسلام النفسي الكامل الذي يمكنها من الرد بكل هدوء على كافة الأسئلة.

 

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