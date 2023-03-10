نشرة المرأة والصحة: طريقة كفتة الأرز بدون لحمة.. معلومات عن حقن البوتوكس بعد خضوع رامي صبري لها.. تحذير من وضع الراوتر في غرفة النوم.. إطلالات جويل بعد سخريتها من ياسمين عز

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة

يعتبر الكبد أحد أكثر الأطعمة كثافة بالمغذيات، وترتبط فوائد تناول الكبد ارتباطًا مباشرًا بهذه الوفرة الغذائية المذهلة.

طرق التخلص من السوس بالدقيق والأرز

يقوم الكثير بتخزين الارز والدقيق والنشويات قبل رمضان وتتعرض هذه المنتجات الي السوس والجراثيم والبكتيريا والعفن الموجود في الدقيق أو الرز أو والأطعمة الفاسدة .

بدون لحمة .. طريقة مبتكرة وموفرة لكفتة الأرز بالصلصة

تعد كفتة الأرز من أبرز الأكلات التي يعشقها الكثير ولكن بعد غلاء اللحم تعرفي على طريقة عمل كفتة الأرز بدون لحم للشيف سلمي البنداري.

النوم في الإضاءة يهددك بهذه الكوارث الصحية| تفاصيل

حتى القليل من الضوء في غرفة نومك يمكن أن يضر بالصحة فقد توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الذين ينامون بإضاءة قد يحافظون على نظامهم العصبي مستيقظًا عن غير قصد.

هتبوظ هدومك.. أشهر أخطاء غسل الملابس

يعد غسل الملابس من الأشياء الأساسية التي لا يستغنى عنها أى شخص فى العالم ولكن في بعض الأحيان تتلف القطع أو تصاب ببعض البقع أويتغير لونها.

حيلة سهلة وسريعة للحافظ على الموز من تغير لونه ومذاقه

معظم الموز المباع في السوبر ماركت يكون أخضر اللون، ولكن في غضون يومين من وصوله إلى المنزل ، يبدأ في التحول إلى اللون الأصفر قبل ظهور البقع البنية. إليك كيف يمكنك إطالة العمر الافتراضي لحفنة من الموز.

بعد خضوع رامي صبري لها.. معلومات صادمة عن حقن البوتوكس

خضع النجم رامي صبري المغنى الصري الشهير لجلسة تجميل فى لبنان باستخدام حقن البوتوكس، ونشرت صور له على السوشيال ميديا.

بعد سخريتها من ياسمين عز.. إطلالات أثارت الجدل لـ جويل مردينيان.. شاهد

سخرت المذيعة اللبنانية جويل مردينيان، الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" وتصريحاتها المثيرة للجدل وان لا تتفق معها بالرغم معرفتها بها، خلال حوار لها في برنامج Et بالعربي.

تحذير من وضع الراوتر في غرفة النوم

يعتبر الراوتر من الأجهزة التي لا يمكن الإستغناء عنها في كل منزل في العصر الجديث، وبالرغم من أننا نغلق اغلب الاجهزة عند نومنا أو حتى عند مغادرة المنزل كالتلفاز المايكرويف، وغيرها من الأجهزة، فإننا لا نقوم بإغلاق الراوتر.