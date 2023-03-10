ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة

يعتبر الكبد أحد أكثر الأطعمة كثافة بالمغذيات على وجه الأرض ، وترتبط فوائد تناول الكبد ارتباطًا مباشرًا بهذه الوفرة الغذائية المذهلة.

الكبد هو المصدر الأكثر تركيزًا لفيتامين أ في العالم وأحد أهم مصادر فيتامين ب 12.

هذان العنصران المغذيان وحدهما سيجعلان الكبد من الأطعمة الفائقة الجودة حتى قبل التفكير في الكميات القوية من الهيم والحديد والكولين والنحاس وغيرها من فيتامينات ب المهمة وفقا لeat health

يوفر الكبد أيضًا عاملًا مضادًا للإجهاد لم يتم تحديده بعد ، مما يجعله المفضل لدى الرياضيين الذين يمارسون رياضة التحمل.

في هذه التقرير ، سوف نستكشف كيف يمكن لمركب الكبد الذي لا مثيل له من العناصر الغذائية أن يترجم مباشرة إلى فوائد صحية ملموسة.

أفضل أنواع الكبد للأكل



هناك أنواع عديدة من الكبد يمكنك تناولها ، ولكل منها ملف غذائي فريد. ومع ذلك ، تميل جميع أنواع الكبد إلى أن تكون غنية بفيتامين أ وفيتامين ب والببتيدات الخاصة بالكبد.

تشمل أنواع الكبد الصالحة للأكل ما يلي:

كبد البقر - أكثر أنواع الكبد سهولة في الوصول إليه ، وهو محمّل بالفيتامينات B12 و A و K2 والنحاس والزنك. سوبرفوود كاملة.

كبد الضأن - أحد أكثر المصادر الحيوانية تركيزًا للسيلينيوم ، 200٪ ردي لكل 100 جرام.



كبد الدجاج يحتوي علي السيلينيوم هو معدن معزز للغدة الدرقية ويلعب أدوارًا مهمة في تنظيم المناعة وتسهيل إنتاج الحمض النووي. [1]

كبد البط - عند 1330٪ من فيتامين أ الخاص بك من فيتامين أ لكل 100 جرام ، يعد كبد البط أحد أكثر مصادر الطبيعة فعالية لهذه المغذيات.

كبد الدجاج - أحد أفضل المصادر الحيوانية لفيتامين ج ، مع 30٪ RDI لكل 100 جرام.

كبد الأوز - يحتوي 100 جرام من كبد الأوز على 369 ميكروغرام أو 308٪ من RDI لفيتامين K2 ، وهو أمر مهم لصحة العظام والأسنان والقلب.