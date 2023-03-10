عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة

صدى البلد

يعتبر الكبد أحد أكثر الأطعمة كثافة بالمغذيات على وجه الأرض ، وترتبط فوائد تناول الكبد ارتباطًا مباشرًا بهذه الوفرة الغذائية المذهلة.

الكبد هو المصدر الأكثر تركيزًا لفيتامين أ في العالم وأحد أهم مصادر فيتامين ب 12. 

هذان العنصران المغذيان وحدهما سيجعلان الكبد من الأطعمة الفائقة الجودة حتى قبل التفكير في الكميات القوية من الهيم والحديد والكولين والنحاس وغيرها من فيتامينات ب المهمة وفقا لeat health

يوفر الكبد أيضًا عاملًا مضادًا للإجهاد لم يتم تحديده بعد ، مما يجعله المفضل لدى الرياضيين الذين يمارسون رياضة التحمل.

في هذه التقرير ، سوف نستكشف كيف يمكن لمركب الكبد الذي لا مثيل له من العناصر الغذائية أن يترجم مباشرة إلى فوائد صحية ملموسة. 

 

أفضل أنواع الكبد للأكل 


هناك أنواع عديدة من الكبد يمكنك تناولها ، ولكل منها ملف غذائي فريد. ومع ذلك ، تميل جميع أنواع الكبد إلى أن تكون غنية بفيتامين أ وفيتامين ب والببتيدات الخاصة بالكبد.

تشمل أنواع الكبد الصالحة للأكل ما يلي:

كبد البقر - أكثر أنواع الكبد سهولة في الوصول إليه ، وهو محمّل بالفيتامينات B12 و A و K2 والنحاس والزنك. سوبرفوود كاملة.  
كبد الضأن - أحد أكثر المصادر الحيوانية تركيزًا للسيلينيوم ، 200٪ ردي لكل 100 جرام. 
 

 كبد الدجاج يحتوي علي السيلينيوم هو معدن معزز للغدة الدرقية ويلعب أدوارًا مهمة في تنظيم المناعة وتسهيل إنتاج الحمض النووي. [1]
كبد البط - عند 1330٪ من فيتامين أ الخاص بك من فيتامين أ لكل 100 جرام ، يعد كبد البط أحد أكثر مصادر الطبيعة فعالية لهذه المغذيات. 
كبد الدجاج - أحد أفضل المصادر الحيوانية لفيتامين ج ، مع 30٪ RDI لكل 100 جرام.
كبد الأوز - يحتوي 100 جرام من كبد الأوز على 369 ميكروغرام أو 308٪ من RDI لفيتامين K2 ، وهو أمر مهم لصحة العظام والأسنان والقلب. 

كبد الدجاج تناول الكبدة كبد كبدة الكبدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

مستثمر أمريكي كبير يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

هل انفصلا؟.. حسام حبيب يحذف صور شيرين من انستجرام والأخيرة تلغي متابعته

عاجل.. ثبوت تعاطي لاعب الترجي للمنشطات في دوري أبطال أفريقيا

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

أخبار الأهلي| فايلر يعود للتدريب وحقيقة إيقاف كهربا.. ومفاجأة أمام صن داونز

نجم الزمالك السابق: عقوبة كهربا قاسية رغم الخطأ.. وبيان الهلال غريب

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة غالية لـ كولر قبل مواجهة صن داونز

هذا الأمر من جنود الله فى جلب الرزق.. 5 مفاتيح فيها الحل

حادث مروع .. قطار سريع يطير بـ حافلة مدرسية في الهواء بـ البرازيل|صور

محرك بحث DuckDuckGo  يدمج برنامجا شبيها بالـ ChatGPT

خسائر كبيرة في أسهم بورصة أمريكا

مروان عطية : جاهز للمشاركة في مباراة الأهلي أمام صن داونز وأعد الجماهير بالفوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرفوشة وبتحب التجديد.. في عيد ميلادها إطلالات تبرز جمال يسرا | صور

أم "غادة المشد" تتبرع بجهاز ابنتها الراحلة لـ 4 فتيات يتيمات: كان نفسي أشوفها عروسة

مش هتاكل غيرها.. كل ما لا تعرفه عن لحمة ورق الحجر

عمرها 4 شهور وغيبوبة تامة.. فيروس نادر يهدد حياة الطفلة نيللي بالشرقية

فيديو

جحود الأبناء .. حريق يلتهم دار مسنين في مصر الجديدة ويخلف إصابات وموتى/فيديوجراف

ضغط الجماهير وتوقيت المباراة.. صعوبات تواجه الأهلي في مباراة صن داونز

مدرب الأهلي الجديد.. الأهلي يستعد للإطاحة بكولر وينتظر الرد

زلزال عنيف يضرب إيطاليا وتحذير من تركيا| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ