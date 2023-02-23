2 مارس.. رامي صبري يروج لحفله في جدة

روج الفنان رامي صبري، لحفله الغنائي القادم في جدة، والمقرر إحياؤه بصحبة الفنان رامي جمال.

نشر رامي صبري، بوستر منفرد لنفسه من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام” وعلق قائلاً: "اتشرف بوجودي معكم جمهور جده 🇸🇦 العظيم يوم ٢ مارس أنا وصديقي الفنان رامي جمال علشان نهد الدنيا".



يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم 17 مارس في إحدى الفنادق الكبرى.

وأحيا المطرب رامي صبري حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية في سهرة غنائية مميزة على خشبة مسرح أبو بكر سالم بمدينة الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.

وشهد الحفل حضور جماهيري كبير من محبي رامي، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وافتتح رامي الحفل بأغنية يمكن خير، بعدها حرص على تحية الحضور لحفاوة الاستقبال، وأنه سيقدم لهم كل ما يرغبون في سماعه من أغاني الألبوم الجديد.. ثم واصل الحفل بأغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني علي مدار ساعتين، منها يمكن خبر، حبينا واتحبينا، معايا هتبدع، خصمت الشوارع، نفسها تشوفني"، وغيرهم من الأغاني.