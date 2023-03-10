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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون لحمة .. طريقة مبتكرة وموفرة لكفتة الأرز بالصلصة

صدى البلد

تعد كفتة  الأرز من أبرز الأكلات التي ثعشقها الكثير ولكن بعد غلاء اللحم تعرفي على طريقة عمل كفتة الأرز بدون لحم للشيف سلمي البنداري:
 

نص كيلو دقيق رز او رز مطحون
نص كوب شعرية
اتنين حبة بطاطس وسط مقطعين شرايح
اتنين بصلة متوسطه
اربع فصوص توم
شبت وبقدونس وكزبرة
قرن شطه حامي او بارد
ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة
كمون وكزبرة ناشفة. ومعلقة كبيرة بيكنج بودر

تقلب المكونات جيدا وطحنها في الكبه وتطحن مره تانيه عشان تنعم

توضع في التلاجة نص ساعة
ثم قومي بعملها اصابع ثم قليها 
 

وقد تعمل البطاطس والشعرية علي تماسك المكونات .

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