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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين: الاتفاق السعودي الإيراني يساهم في بناء علاقات على أسس حسن الجوار

صدى البلد

أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا بشأن عودة العلاقات السعودية الإيرانية، أبدت فيه ترحيبها بالبيان الثلاثي المشترك باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبرعاية من جمهورية الصين الشعبية، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكدت الخارجية البحرينية، تقدير المملكة للمبادرة الصينية باستضافة ورعاية المباحثات السعودية الإيرانية، استكمالاً للجهود الدبلوماسية العراقية العُمانية. 

وأعربت البحرين عن أملها في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات الدولية على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية. 

كما أشادت في هذا الصدد بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في دعم الأمن والسلام والاستقرار، وانتهاج الدبلوماسية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية.

أول تعليق من وزير الخارجية السعودي على عودة العلاقات مع إيران

أول تعليق من العراق على عودة العلاقات بين إيران والسعودية

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