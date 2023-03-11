المهندس محمد عبد الكريم: 3 شركات عالمية بدأت إنتاج الهاتف المحمول في مصر.. نراعي التخصصية في إنشاء المجمعات الصناعية

3 شركات عالمية بدأت إنتاج الهاتف المحمول في مصر وشركات أخرى تبدأ الإنتاج قريباً

مصر لها علاقات تجارية موسعة مع الدول الأفريقية و الأوروبية

نراعي التخصصية في إنشاء المجمعات الصناعية

أطلق المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عدة تصريحات هامة ، في حوار مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج بصراحة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

رد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن أنواع الرخص الممنوحة للمصنعين في مصر.

وقال محمد عبد الكريم، إن الهيئة نجحت في إصدار 10884 رخصة تشغيل وسجل صناعي خلال النصف الثاني من عام 2022 .



وأضاف المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه هناك زيادة بنسبة 43% عن الستة أشهر السابقة منها 10427 ترخيص بالإخطار و457 ترخيصا مسبقا.



وفي السياق نفسه أشار إلى أن القطاع الصناعي أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.و أن مصر لها علاقات تجارية مع الدول الأفريقية و الأوروبية.

رد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على سؤال بشأن عدد المناطق الصناعية في مصر.

وقال محمد عبد الكريم، إنه للإجابة على هذا السؤال ينبغي ذكر أن مصر بها مناطق صناعية كثيرة في مقدمتها المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان وفي مدينة 6 أكتوبر.

وتابع المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه نجحت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إنشاء 17 مجمعا صناعيًا خلال السنوات الثمانية الأولى من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن هذه المناطق بتكلفة استثمارية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة.ونراعي التخصصية في إنشاء المجمعات الصناعية.



أكد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن 3 شركات عالمية بدأت إنتاج الهاتف المحمول في مصر وشركات أخرى تبدأ الإنتاج قريباً، متابعا أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الصناعة.



