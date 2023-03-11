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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تر معرفته حول تفاصيل مسابقة البحوث القمية على مستوى الجامعات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن الكلية سوف تشارك في مسابقة البحوث القمية على مستوى الجامعات المصرية تحت عنوان “مفهوم الإدمان وآثاره الاجتماعية والاقتصادية على الشباب في المجتمع المصري”.

 

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موعد انطلاق دورة التخطيط الاستراتيجي بمركز تعليم الكبار بعين شمس

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تفاصيل فعاليات المهرجان الثقافي باتحاد طلاب آداب عين شمس

وأضاف عميد زراعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد أنه يمكن للطلاب الراغبين في الاشتراك سرعة التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكلية لمعرفة الشروط لافتا أن اخر موعد لتقدم البحث يوم 29 مارس 2023.

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن جامعة عين شمس تسعى لأن تكون دائما في مصاف جامعات الجيل الرابع، حيث أنها ليست معنية فقط بالتعليم والبحث العلمي بل معنية أيضا بالابتكار وريادة الأعمال والتقدم في التصنيفات العامة والمتخصصة.

وأشار الدكتور محمود المتيني، إلى جهود جامعة عين شمس للتقدم فى التصنيفات العالمية خلال السنوات القادمة، مؤكدا أن الجامعة خلال السنوات الأخيرة تقدمت بشكل غير مسبوق في التصنيفات الدولية، واستطاعت أن تُجدد نفسها وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية الكبرى بل تتفوق على العديد منها بقوة برامجها وأساتذتها وجودة مناهجها وكفاءة العملية التعليمية، وأصبحت تعد من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية حيث جاءت ضمن أفضل جامعات العالم .

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