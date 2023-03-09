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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تفاصيل فعاليات المهرجان الثقافي باتحاد طلاب آداب عين شمس

صدى البلد

انطلقت بكلية الآداب جامعة عين شمس فعاليات ( المهرجان الثقافي الكلمة الأولى)  الذي يتضمن مسابقات في : ( فن كتابة وإلقاء الشعر - كتابة القصة القصيرة باللغة العربية و الإنجليزية - كتابة المقال)، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حنان كامل عميدة الكلية ، وإشراف سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب وتنسيق السيدة غادة احمد رئيسة اللجنة الثقافية بالإدارة.

وأكدت الدكتور حنان كامل عميدة الكلية أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف الموهوبين من الطلاب في المجالات الأدبية في حين توفر إدارة رعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد الطلاب ورش عمل ودورات تدريبية مجانية لتحفيز الطلاب على الإبداع والعمل على تنمية قدراتهم في كافة المجالات، وتم تقييم المتسابقين من خلال رصد نقاط التميز في بنود: مهارات العرض والإلقاء ، سلامة اللغة ، مخارج الألفاظ ، تنوع المفردات و اختيار الأفكار.

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وتكونت لجنة التحكيم من كل من د. نادية حشيش مدرس الأدب الإنجليزي بالكلية، د .أحمد عبد الحميد المدرس بقسم اللغة العربية . 
قام بتنظيم المسابقة اتحاد طلاب الكلية برئاسة الطالب حلمي أحمد ، ونائبته الطالبة ولاء تيسير ، والطالبة سلوى عمرو أمينة اللجنة الثقافية ، والأمين المساعد دانيال سامر.

والجدير بالذكر يستمر توافد الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية على جناح جامعة عين شمس بمعرض التعليم العالي "إيديوجيت" للجامعات والمنح والتدريب في نسخته الثانية عشر ، و الذي يقام تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و بالتعاون مع الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي و إشراف الدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة و  ريهام العطيفي القائم بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب ، حيث يشهد جناح الجامعة في يومه الثاني إقبالاً كبيراً من الطلاب وذويهم للتعرف على مختلف البرامج الدراسية الجديدة والمتميزة والبالغ عددها ( 71 ) برنامجاً ، إلى جانب برامج الدراسات العليا وبرامج اللغات وكذلك الكليات الجديدة المستحدثة بالجامعة.

اليوم الأول للمعرض شهد زيارة الدكتور.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي  و أ.د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وسط إشادة بحجم الإقبال الطلابي و عدد البرامج التي تقدمها الجامعة.

فعاليات المهرجان الثقافي ( الكلمة الأولى ) باتحاد طلاب آداب عين شمس (2)
فعاليات المهرجان الثقافي ( الكلمة الأولى ) باتحاد طلاب آداب عين شمس (2)
فعاليات المهرجان الثقافي ( الكلمة الأولى ) باتحاد طلاب آداب عين شمس (3)
فعاليات المهرجان الثقافي ( الكلمة الأولى ) باتحاد طلاب آداب عين شمس (3)
فعاليات المهرجان الثقافي ( الكلمة الأولى ) باتحاد طلاب آداب عين شمس (4)
فعاليات المهرجان الثقافي ( الكلمة الأولى ) باتحاد طلاب آداب عين شمس (4)
فعاليات المهرجان الثقافي ( الكلمة الأولى ) باتحاد طلاب آداب عين شمس (5)
فعاليات المهرجان الثقافي ( الكلمة الأولى ) باتحاد طلاب آداب عين شمس (5)
فعاليات المهرجان الثقافي ( الكلمة الأولى ) باتحاد طلاب آداب عين شمس (1)
فعاليات المهرجان الثقافي ( الكلمة الأولى ) باتحاد طلاب آداب عين شمس (1)
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