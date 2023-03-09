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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول لتجارة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن الدكتور خالد قدرى عميد كلية تجارة جامعة عين شمس فتح باب الالتماسات لطلاب الكلية في نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع الفرق والبرامج الدراسية .

أكد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس أنه سوف يتم فتح باب الالتماسات يوم 11 مارس 2022 علي أن تغلق يوم 16 مارس 2023 .

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وأوضح الدكتور خالد قدري أنه تم تحديد جدول لاعلان نتائج الفصل الدراسي الاول التي سوف تعلن علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني .

تعليمات يجب الالتزام بها عند التقدم للالتماسات وهي كالاتي :

يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب او الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وايضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها ، لانه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد اخرى.

يرجى العلم جيدا أن آخر موعد لتسجيل طلب الالتماسات هو يوم الخميس الموافق16/3 /2023  وبعدها سوف يتم  غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.

والجدير بالذكر يستمر توافد الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية على جناح جامعة عين شمس بمعرض التعليم العالي "إيديوجيت" للجامعات والمنح والتدريب في نسخته الثانية عشر ، و الذي يقام تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و بالتعاون مع الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي و إشراف الدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة و  ريهام العطيفي القائم بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب ، حيث يشهد جناح الجامعة في يومه الثاني إقبالاً كبيراً من الطلاب وذويهم للتعرف على مختلف البرامج الدراسية الجديدة والمتميزة والبالغ عددها ( 71 ) برنامجاً ، إلى جانب برامج الدراسات العليا وبرامج اللغات وكذلك الكليات الجديدة المستحدثة بالجامعة.

اليوم الأول للمعرض شهد زيارة الدكتور.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي  و أ.د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وسط إشادة بحجم الإقبال الطلابي و عدد البرامج التي تقدمها الجامعة.

كلية تجارة جامعة عين شمس فتح باب الالتماسات نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول Jobs Education

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