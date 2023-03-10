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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد انطلاق دورة التخطيط الاستراتيجي بمركز تعليم الكبار بعين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إن المركز بصدد تنظيم دورة التخطيط الاستراتيجى باعتماد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس  "أونلاين" عبر تطبيق زووم، حيث يقوم بالتدريب المدرب الدولي إسلام عمران.

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وأشار الدكتور اسلام السعيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد إلي المميزات التي يحصل عليها المتدرب:

1) يحصل المتدرب على شهادة باجتياز الدورة باللغتين العربية والإنجليزية مختومة بختم النسر معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة ومن باوندليس للتدريب وريادة الأعمال بعدد ساعات ٣٠ ساعة تدريبية شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات.
2) يحصل عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم في الدورة.


3) حفلة تخرج مجانية بأكبر قاعات المؤتمرات بالقاهرة تنظمها باوندليس للتدريب وريادة الأعمال. 
 

وأوضح مدير مركز تعليم الكبار محاور الدورة :


المهارات الإدارية الرئيسية 
مقدمة عن أهمية التخطيط الإستراتيجي وموقعه في مراحل الإدارة
نماذج ناجحة وغير ناجحة على المستوى العالمي للتخطيط الإستراتيجي 
النموذج الياباني في مقابل النموذج الأمريكي في علم الإدارة
أنواع التخطيط
مستويات التخطيط الثلاثة
عناصر الخطة الإستراتيجية 
الفرق بين الخطة الإستراتيجية (Strategy) وخطة العمل (Business Plan)
تحليل البيئة الداخلية والخارجية والتسويقية (SWOT، PESTLE، نموذج 7S، نموذج سلسلة القيمة (Chain of Values)،تحليل القوى الخمس لبورتر)
الخطة الإستراتيجية (الرؤية والرسالة)
الخطة الإستراتيجية (القيم)
الخطة الإستراتيجية (الأهداف وأنواعها وكيفية وضعها)
تنفيذ الخطة الإستراتيجية المراقبة و التقييم، و الفرق بينهما نماذج عملية

 

وكشف الدكتور اسلام السعيد عن مواعيد الدورة سيتم عقدها في الفترة من الخميس ٩مارس إلى الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ من السابعة حتى العاشرة مساءً عبر تطبيق زوم.

وكان قد عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية رابع حلقات الدورات التثقيفية "أبجديات السياسة والقانون" في ضيافة كلية الألسن، تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،  وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز،   وسلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس.

وبحضور يمنى صفوت، وكيل كلية الألسن لشؤون المجتمع وتنمية البيئة، ود. حاتم العبد، مدير المركز وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة عين شمس.

مركز تعليم الكبار مدير مركز تعليم الكبار الدكتور إسلام السعيد دورة التخطيط الإستراتيجي جامعة عين شمس تعليم الكبار Jobs Education

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