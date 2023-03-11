إصابة 8 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بالمنيا

أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري للمنيا بسبب السرعة الزائدة تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الدائري للمنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وجري نقلهم إلي المستشفي العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور.

والمصابون في الحادث هم: هناء. ع. م 25 عاما، ومحمد. ع 24 عاما وفريده. م 7 أشهر وهبه. ع. خ 29 عاما وأسماء. م. ا 27 عاما والطفله نسمة. ح عام وأماني. ا22 عاما وهاجر . ح 16 عاما تم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الدائري، وتم التحفظ علي التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة.