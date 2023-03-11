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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 8 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 8 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري للمنيا بسبب السرعة الزائدة تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الدائري للمنيا. 

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وجري نقلهم إلي المستشفي العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور.

والمصابون في الحادث هم: هناء. ع. م 25 عاما، ومحمد. ع 24 عاما وفريده. م 7 أشهر وهبه. ع. خ 29 عاما وأسماء. م. ا 27 عاما والطفله نسمة. ح عام  وأماني. ا22 عاما وهاجر . ح 16 عاما تم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الدائري، وتم التحفظ علي التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة.

المنيا الدائري الطريق الدائرى السرعة الزائدة التحريات الاولية المستشفى العام

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