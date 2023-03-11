نشرة الحوادث| القصة الكاملة لفيديو عقاب فتاة بالوراق .. أمبن مكتبة يتحرش بطالبة.. حريق في مخزن خردة والبلاستيك بأبو قرقاص

نشر موقع صدى البلد في قسم الحوادث خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة، جاء أبرزها .

المنيا.. السيطرة على حريق شب في مخزن للخردة والبلاستيك بأبو قرقاص

أخمدت قوات الحماية المدنية بالمنيا حريقا إندلع داخل محزن للخردة والبلاستيك أمام إحدى قرى مركز أبوقرقاص بجنوب المنيا تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

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شطة في منطقة حساسة.. القصة الكاملة لفيديو عقاب فتاة الوراق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو لعدد من السيدات يقمن بتعذيب طفلة تبلغ عشرة أعوام وتضع إحداهن لها "شطة وليمون وملح" في منطقة حساسة من جسدها بعد تكبيل أخرى لها.

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أسيوط .. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمركز الغنايم

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء وقعت بين عائلتين بمركز الغنايم في أسيوط وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

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تحرّش بطالبة في أولى إعدادي.. قرار قضائي بشأن أمين مكتبة بالبحيرة

قررت محكمة جنح شبراخيت بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أحمد حجازي، تجديد حبس أمين مكتبة بإحدى مدارس إدارة شبراخيت التعليمية، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش بطالبة بالصف الأول الاعدادي.

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حطيته في جردل.. فتاة الصف حملت سفاحا ووضعت طفلها داخل حمام المستشفى

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية عاملا إلي محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة في الصف .

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