هاني شنودة: مسيرتي تمتد لأكثر من 50 عامًا بـ 1500عمل فني

قال الموسيقار هاني شنودة: "ما دام الناس سعداء يبقى مصر معدولة، أنا لفيت الدنيا وما لقتش زي الشعب المصري، ما كنتش مصدق اللي بيحصل ليَّ في تكريمي بالسعودية وفعلًا قلت لهم هي دي الكاميرا الخفية".

وأضاف هاني شنودة خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "أنا لحنت 1500 عمل غنائي ووقتي كان كله في الشغل لا بعمل شنبي كده ولا ليَّ في الطاولة ولا الكوتشينة، منهم موسيقى تصويرية لـ 150 فيلمًا، وفيه حاجات من اللي عملتها ناسيها".



وتابع: "مسيرتي تمتد لأكثر من 50 عامًا، وبفكر إن مفيش حاجة بتضيع في الهوا، ونصيحة للشباب ما تفكرش كتير ولكن اعمل اللي أنت بتحبه وشغوف به وهتوصل لو طال الزمن".



وأكمل: "القصة كلها في الشغف واللي عنده شغف بالمزيكا يكمل ويدوس ويكبر وأكيد هيوصل وبقول للشباب مفيش حاجة بتروح اعمل اللي بتحبه والمكافأة هتجي لك وإن طال الزمن".

أكد المطرب محمد منير، أن الموسيقار هاني شنودة يعتبر رمز للأغنية البديلة في مصر.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، على هامش احتفالية الموسيقار هاني شنودة في الرياض: «هاني شنودة فنان عظيم وأعطى جهود وروحه وصحته وعمره من أجل الفن.. وسمع صوتي لأول مرة لعرضه على نجاة الصغيرة».

وأضاف أن العرف السائد كان تكريم الفنان بعد وفاته، لكن السعودية ممثلة في هيئة الترفيه تخطت هذا الأمر، وتحرص على تكريم الفنان في حياته.



