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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري تسحب عدداً من سيارتها بسبب مشكلة الوسائد الهوائية

SF90 Stradale 
SF90 Stradale 

كشفت شركة فيراري الإيطالية عن أخبار سعيدة وأخبار سيئة في نفس التوقيت لمالكي SF90 Stradale ، البداية مع الأخبار الجيدة حيث تنوي فيراري إطلاق نسخة أكثر قوة Versione Speciale من السيارة الخارقة، وهي قيد التطوير بالوقت الحالي.

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 SF90 Stradale 

 بينما تتضمن الأخبار السيئة طلب فيراري من المالكين الحاليين لـ SF90 إعادة سياراتهم لفترة وجيزة لإجراء فحص سريع حيث أعلنت شركة صناعة السيارات الإيطالية عن استدعاء جديد في الولايات المتحدة.

 SF90 Stradale 

من المحتمل أن تتأثر 13 مركبة فقط بعملية الاستدعاء، يعد هذا استدعاءًا مهمًا للسلامة، ومن المحتمل أن يكون هناك أخطاء في الوسائد الهوائية للركاب، والتي يمكن أن تؤثر على مقعد الطفل إذا تم فتح الوسادة الهوائية، ونتيجة لذلك تفشل المركبات المتأثرة في الامتثال للمعيار الفيدرالي لسلامة المركبات رقم 208 ، "حماية الركاب من حوادث الاصطدام" ، وفقًا للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).

 SF90 Stradale 

تقول فيراري إن بعض طرازات 2021-2023 SF90 Coupe و 2022 SF90 Spider يمكن أن تتأثر، وتنصح مالكي هذه المركبات بعدم استخدام مقاعد الأطفال حتى يتم فحص السيارات من قبل الوكيل، ويتضمن الاستدعاء مقعدًا جديدًا وأكبر للركاب (مقاس XL بدلاً من الحجم M) يمكنه استيعاب مقعد طفل بأمان، حتى في حالة حدوث تصادم وانتشار الوسادة الهوائية.

 SF90 Stradale 

لحسن الحظ ، تقول فيراري إنه لم يكن لديها أي تقارير عن أي حوادث نتيجة لهذه المشكلة، وسترسل شركة صناعة السيارات الإيطالية الخارقة رسالة إشعار إلى مالكي جميع المركبات المتضررة في 30 أبريل من هذا العام، وبدلاً من ذلك يمكنك الاتصال بفيراري للحصول على مزيد من المعلومات حول موعد استدعاء سيارتك.

 

من المهم ملاحظة أن جميع سيارات SF90 التي يتم إنتاجها حاليًا قد تم تزويدها بمقعد الركاب الأكبر حجمًا بداية من 21 فبراير.

فيراري الوسائد الهوائية SF90 Spider SF90 Coupe NHTSA SF90

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