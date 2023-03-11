فيراري تسحب عدداً من سيارتها بسبب مشكلة الوسائد الهوائية

كشفت شركة فيراري الإيطالية عن أخبار سعيدة وأخبار سيئة في نفس التوقيت لمالكي SF90 Stradale ، البداية مع الأخبار الجيدة حيث تنوي فيراري إطلاق نسخة أكثر قوة Versione Speciale من السيارة الخارقة، وهي قيد التطوير بالوقت الحالي.

SF90 Stradale

بينما تتضمن الأخبار السيئة طلب فيراري من المالكين الحاليين لـ SF90 إعادة سياراتهم لفترة وجيزة لإجراء فحص سريع حيث أعلنت شركة صناعة السيارات الإيطالية عن استدعاء جديد في الولايات المتحدة.

SF90 Stradale

من المحتمل أن تتأثر 13 مركبة فقط بعملية الاستدعاء، يعد هذا استدعاءًا مهمًا للسلامة، ومن المحتمل أن يكون هناك أخطاء في الوسائد الهوائية للركاب، والتي يمكن أن تؤثر على مقعد الطفل إذا تم فتح الوسادة الهوائية، ونتيجة لذلك تفشل المركبات المتأثرة في الامتثال للمعيار الفيدرالي لسلامة المركبات رقم 208 ، "حماية الركاب من حوادث الاصطدام" ، وفقًا للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).

SF90 Stradale

تقول فيراري إن بعض طرازات 2021-2023 SF90 Coupe و 2022 SF90 Spider يمكن أن تتأثر، وتنصح مالكي هذه المركبات بعدم استخدام مقاعد الأطفال حتى يتم فحص السيارات من قبل الوكيل، ويتضمن الاستدعاء مقعدًا جديدًا وأكبر للركاب (مقاس XL بدلاً من الحجم M) يمكنه استيعاب مقعد طفل بأمان، حتى في حالة حدوث تصادم وانتشار الوسادة الهوائية.

SF90 Stradale

لحسن الحظ ، تقول فيراري إنه لم يكن لديها أي تقارير عن أي حوادث نتيجة لهذه المشكلة، وسترسل شركة صناعة السيارات الإيطالية الخارقة رسالة إشعار إلى مالكي جميع المركبات المتضررة في 30 أبريل من هذا العام، وبدلاً من ذلك يمكنك الاتصال بفيراري للحصول على مزيد من المعلومات حول موعد استدعاء سيارتك.

من المهم ملاحظة أن جميع سيارات SF90 التي يتم إنتاجها حاليًا قد تم تزويدها بمقعد الركاب الأكبر حجمًا بداية من 21 فبراير.