ميكالي: نصحت محمود جابر بالهدوء وعلينا الحفاظ على منتخب الشباب

طالب روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي بالحفاظ على منتخب الشباب رغم الخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا الأخيرة كاشفا النصيحة التي وجهها لمحمود جابر مدرب منتخب الشباب.

قال ميكالي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنت دوما أنصح محمود جابر بأن يتحلى بالهدوء فالناس تعلم أن تدريب تلك الفئة السنية ليس أمرا سهلا"

أضاف: "تلك الفئة يمكن أن تظهر معها بمستوى عالي وممكن العكس الشعب في مصر شغوف بكرة القدم مثلما هو الحال في البرازيل"

وواصل: "طالبت محمود جابر دوما بالهدوء حتى يظهر اللاعبون بمستوى ذهني مميز ولكني رأيت استعجال بعض الشئ وقد يكون هذا طبيعي بالنسبة لخوض البطولة على ملعبنا والتحدي في تلك الفترة كان يكمن في فكرة التحكم في مثل هذه الأمور وعمل استقرار في الأداء"

وتابع:"منتخب الشباب كان يحتاج إلى هدف لتغيير الوضع العام ومن ثم تبدأ الانطلاقة الجيدة ولكن تراكم الأداء الغير مستقر مع استقبال الأهداف ساهم في السقوط"

واختتم:"علينا المحافظة على منتخب مصر للشباب يمكن أن يكون السقوط سببا في وجود نضج في أفكارهم وقوة في الشخصية واستقلالية حتى يفعلوا شئ في المستقبل"