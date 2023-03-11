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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: رد المتحدث الرئاسي على المواطنين يثبت أن التعليم مشروع مصر القومي

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد حمدي

قال الكاتب الصحفي  أحمد حمدي  ، محرر شؤون الرئاسة بجريدة أخبار اليوم ، تعقيبا على تعليق المتحدث الرئاسي على تعليق أحد المواطنين عبر صفحته بمقترح للتعليم ، قائلا إنه تابع رد المتحدث الرئاسي والذي كان بشكل علمي ، واتبع من خلاله توضيح أهمية التعليم  ، مردفا : “ التفاعل بين المتحدث الرسمي والمواطن كان إيجابيا ومحمودا ” .

وتابع الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الاعلامية " رشا مجدي " ، أن رد المتحدث الرئاسي لم يكن فضفاضا، ولكن تناول رد يشعر المواطن بأن وجهة نظره مفهومة ، وشرح جهود الدولة ، واتجاهاتها وفق خطط منهجية .


وأردف " حمدي" : أتمنى أن يكون هناك جزء متعلق بالتواصل مع المواطنين في الاعلام ، وهناك بالفعل ابلكشن متصل بالرئاسة لابداء الأراء . 

أحمد حمدي الكاتب الصحفي أحمد حمدي برنامج صباح البلد التعليم المتحدث الرئاسي

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