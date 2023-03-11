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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: استمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة والأتربة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 استمرت الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة والأتربة وأعمال التجميل والإنارة والتشجير ورفع كفاءة الحدائق لتحسين مستوى النظافة بنطاق المنطقة المركزية في كل من شرق وغرب المنصورة ونطاق مركز المنصورة.
 

وأضاف الدكتور أيمن مختار أن الحملة شارك فيها  18 مركزا على مستوى المحافظة؛ وذلك من خلال 103 معدة نظافة و197 من عمال النظافة بالمراكز وجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة.


وقال "مختار": إن الحملة المكبرة يأتي تنفيذها تفعيلا لخطة المحافظة التي تم اقرارها لتستهدف رفع التراكمات من القمامة والاتربة ومخلفات الهدم والبناء بأنحاء المنطقة المركزية وذلك حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين..
واوضح السيد محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة ان الحملة استمر تنفيذها امس لليوم الثاني علي التوالي بمشاركة نواب رؤساء المراكز المشاركة وذلك علي مدار 3 ورديات صباحية ومسائية وليلية لرفع التراكمات اولا باول من كافة المناطق بالشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وبمشاركة اللوادر وسيارات النقل القلاب حمولة مابين 20 و10 و5 طن هذا بالاضافة الي تشغيل منظومة السيارات المكنسية لرفع الاتربة وذلك باشراف المهندس خالد جلال مدير عام الحملة المكانيكية فضلا عن سيارات المياة والانارة والجرارات.. 
واضاف رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة انه تم خلال اليوم الثاني للحملة رفع 450 طن قمامة و50 طن اتربة من كافه انحاء المنطقة المركزية شملت مناطق تقسيم خطاب و ارض الطوبجي وشارع الخلطه الاسفلتيه وشارع الطويل والزقرد و سوق الخضار من الداخل والخارج وميدان الشيخ حسانين وميدان الطميهي وشارع المدير وحي البستان والسيد سليم  ومساكن المجزر الجديد ومناطق البشطمير والعبور وخلف مساكن العبور وتقسيم اولاد طه وساميه الجمل وخلف ستنرال السلكاوي وميدان مشعل وشارع والاوبرج وحي الزعفران وابو زيد وعزبه الحلواني ومدينه مبارك وأبو الليل والشونه ومساكن الميناء وترعه المنصوريه وشارع قناه السويس وشارع الجيش والمشاية وشارع الثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة وشارع بورسعيد وكلية اداب والجامعة وعبد السلام عارف وكوبري سندوب  وسندوب وجديلة وعزبة الشال وتوريل وسعد زغلول النجار و كوبري سندوب و الطريق الدائري بالمدينه وشارع جيهان، كما تمت اعمال التشجير وري بالجرز الوسطي والحدائق  وصيانة بيارات الامطار وغسيل الشوارع بجميع المناطق بالاضافة الي اعمال صيانه الانارة والاعمدة ورفع كفائتها.

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محافظ الدقهلية المنصورة الدكتور أيمن مختار رفع تراكمات القمامة رؤساء المراكز تجميل المنصورة رفع التراكمات المنطقة المركزية مخلفات الهدم والبناء

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