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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الناقد أحمد سعد الدين يرجح احتمالات تأجيل مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ

مهرجان السينما العربية
مهرجان السينما العربية

كشف الناقد أحمد سعد الدين المدير الفنى لمهرجان السينما العربية بشرم الشيخ عن احتمالية تأجيل موعد انطلاق الدورة الأولى للمهرجان حيث كان من المقرر إقامته فى ابريل المقبل. 

وقال أحمد سعد الدين فى تصريح لـ "صدى البلد"، انه من المحتمل تأجيل موعد انطلاق الدورة الأولى من المهرجان بسبب بعض الظروف المحيطة بالمهرجان أهمها عدم حضور طلبة معهد السينما والطلبة بشكل عام لفعاليات المهرجان بسبب اشغالهم فى هذا التوقيت بالامتحانات وهم ركن اساسي فيه نظرا لوجود مسابقة لهم بالمهرجان. 

وأضاف أحمد سعد الدين : أن الراعى الرئيس للمهرجان لم يتناسب معه هذا الموعد لذلك قمنا بالتواصل مع أعضاء لجنة المهرجانات للبحث معهم عن موعد جديد ومن الأرجح أن يكون فى مايو أو يونيو 2023. 

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مهرجان السينما العربية

ويكرم مهرجان السينما العربية في أولي دوراته بشرم الشيخ، كلا من الفنانة بوسي، والكويتية حياة الفهد.

وأعلنت إدارة مهرجان السينما العربية عن إقامة احتفالية خاصة للأديب طه حسين واخرى عن السينما العربية في الدورة الأولى من المهرجان.

كما ستقام احتفالية  خاصة للزعيم عادل إمام على هامش فعاليات الدورة الأولى من المهرجان، وذلك بمناسبة مرور 60عام على بدء مشواره الفني، وتتضمن الاحتفالية العديد من المفاجآت الخاصة بالزعيم عادل إمام

يذكر أن المهرجان تنظمه مؤسسة "إبداع" للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي "سمير فرج" وبرعاية عدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية والسياسية، ويرأس المهرجان الكاتب الصحفي "أيمن الحكيم" ويضم في لجنته الاستشارية الفنانة "إلهام شاهين" والسيناريست "عبد الرحيم كمال" والكاتب الصحفي "إبراهيم عيسى" كما يضم في هيكله التنظيمي "ثناء هاشم" أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والناقد السينمائي "أحمد سعد الدين" والمخرج "سامي محمد علي" وأمين الصندوق المحاسب "فهمي فؤاد".

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