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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق مشاورات الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

صدى البلد

أعلن مبعوث الأمم المتحدة لليمن، هانس غروندبرغ، انطلاق مشاورات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي.

وحسب وسائل إعلام قال مكتب المبعوث الأممي في بيان، اليوم السبت، إن "الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين ينعقد ابتداءً من اليوم السبت، في سويسرا"، ومن المتوقع استمراره 11 يوما.

ويترأس اللجنة مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية أطراف النزاع في اليمن.  

وتشكلت اللجنة في 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقًا لاتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بـ"إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمختطفين تعسفيًا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن بدون أي استثناءات أو شروط."

وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ عن أمله أن تكون الأطراف على استعداد للانخراط في مناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين مع اقتراب شهر رمضان.

وحث غروندبرغ "الأطراف اليمنية على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم البعض، وأيضًا تجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها لعودة ذويها".  

وفي وقت سابق، قال عضو وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل لـ"العين الإخبارية"، إن "الجولة الجديدة من المفاوضات ستبحث ما تم الاتفاق عليه مسبقا" من صفقة تشمل 2223 أسيراً ومختطفا.

وحسب فضائل الذي يشغل منصب وكيل في وزارة حقوق الإنسان اليمنية، فإن حكومة بلاده حريصة على إطلاق كافة المختطفين والأسرى "وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل" بما يسهم في إنهاء معاناة آلاف الأسر.

كانت الحكومة اليمنية أعلنت في مارس 2022 عن صفقة جديدة مع مليشيات الحوثي تشمل 2223 أسيراً ومختطفا ضمن ملف الأسرى بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع في 18 ديسمبر/كانون أول 2018، لكن المليشيات لا زالت تعرقل المرحلة النهائية لتبادل القوائم.

ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر 2020 وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا ومثل أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.

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