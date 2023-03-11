مشاهد كوميدية ودراما.. طرح الإعلان الرسمي لمسلسل كشف مستعجل

كشف الإعلان الرسمي لمسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبد الرحمن ، والذي ينافس به في دراما رمضان 2023 عن الكثير من تفاصيل شخصيته والطابع الكوميدي الذي تتميز به، فهو يقوم بدور الدكتور سهام عز الرجال وهو دكتور أمراض نفسية وعصبية يقع في العديد من المواقف الصعبة لنرى كيف يتعامل معها بطريقة كوميدية طريفة، ومن المقرر إطلاق المسلسل على قناة dmcومنصة Watch It.

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ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

ويقدم مصطفى خاطر، خلال المسلسل شخصية "طبيب نفسي" يدعى "يوسف"، وأبدى خاطر سعادته بالمشاركة في بطولة العمل، يقول في تصريحات صحفية: "أقدم شخصية جديدة تماما لم أقدمها من قبل، إذ تحمل شخصية "يوسف" العديد من التحولات الدرامية والنفسية في اطار كوميدي اجتماعي".

ويضيف خاطر أن فكرة مسلسل "كشف مستعجل" مليئة بكوميديا الموقف، وتحتوي على دراما إنسانية تتكشف تفاصيلها مع مرور الأحداث، ويقول: "العمل هو أول عمل من نوعه يميل لدراما الجريمة في اطار كوميدي، وهو ما حمسني للمشاركة به منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو"، ويكمل مصطفى خاطر: "حتى الجرائم التي ترتكب خلال الأحداث جرائه لها كود أخلاقي، ترجع أسبابه لخلفية الشخصية التي أقدمها".