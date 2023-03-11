عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشاهد كوميدية ودراما.. طرح الإعلان الرسمي لمسلسل كشف مستعجل

محمد عبدالرحمن
محمد عبدالرحمن

كشف الإعلان الرسمي لمسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبد الرحمن ، والذي ينافس به في دراما رمضان 2023 عن الكثير من تفاصيل شخصيته والطابع الكوميدي الذي تتميز به، فهو يقوم بدور الدكتور سهام عز الرجال وهو دكتور أمراض نفسية وعصبية يقع في العديد من المواقف الصعبة لنرى كيف يتعامل معها بطريقة كوميدية طريفة، ومن المقرر إطلاق المسلسل على قناة dmcومنصة Watch It.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

ويقدم مصطفى خاطر، خلال المسلسل شخصية "طبيب نفسي" يدعى "يوسف"، وأبدى خاطر سعادته بالمشاركة في بطولة العمل، يقول في تصريحات صحفية: "أقدم شخصية جديدة تماما لم أقدمها من قبل، إذ تحمل شخصية "يوسف" العديد من التحولات الدرامية والنفسية في اطار كوميدي اجتماعي".

ويضيف خاطر أن فكرة مسلسل "كشف مستعجل" مليئة بكوميديا الموقف، وتحتوي على دراما إنسانية تتكشف تفاصيلها مع مرور الأحداث، ويقول: "العمل هو أول عمل من نوعه يميل لدراما الجريمة في اطار كوميدي، وهو ما حمسني للمشاركة به منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو"، ويكمل مصطفى خاطر: "حتى الجرائم التي ترتكب خلال الأحداث جرائه لها كود أخلاقي، ترجع أسبابه لخلفية الشخصية التي أقدمها".

كشف مستعجل محمد عبد الرحمن مصطفى خاطر WATCH IT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

بينها واحدة محلية.. 5 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز| اعرف التردد

3 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

غياب الثنائي الأخطر.. مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صنداونز

بأقل من ثمنها 90 جنيها.. إقبال كبير على شراء اللحوم البلدى بدمياط

مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

ضربة لـ الدولار.. الأخضر يسجل تراجعا عالميا .. اعرف السبب

مجموعة الزمالك .. قرار صادم من الفيفا ضد الترجي التونسي

موضوعات متعلقة

فايزة ليست شريرة.. منال سلامة تتحدث عن دورها في الأصلي

يارب أبقي ربع توفيق الدقن.. وليد فواز يتحدث عن عودة طاقية الإخفاء

صلاح عبد الله مع عادل أديب في كواليس حضرة العمدة

اليوم.. تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا في الشيخ زايد

نيفين رجب تحتفل بنجاح أغنية حالُة فى صدى البلد.. صور

بعد حفل هاني شنودة .. حفل جديد لأنغام فى الرياض وهذا موعده

رامز جلال يكشف اسم برنامجه الجديد في رمضان 2023

استقبال تاريخي لهيفاء وهبى فى الدوحة قبل حفلها مع إليسا.. فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يطلع على مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث بدمياط

دوري أبطال إفريقيا.. صن داونز يصعب مهمة الأهلي بتسجيل الهدف الرابع

ليفربول يخسر أمام بورنموث.. وصلاح يهدر ركلة جزاء

ليبرمان: عودة علاقات السعودية وإيران فشل ذريع لنتنياهو

عايزاها تسمع الكلام .. أم تحرض جارتها على وضع شطة لطفلتها في منطقة حساسة

اللقاء يشتعل.. تاو يقلص الفارق ويحرز الثاني للأهلي في مرمى صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|بعد سلبية مسحة شيكابالا.. كيف تفرق بين البرد العادي وكورونا؟.. وناقد موضة يعلق على فستان إليسا في قطر

من الجزائر.. غادة عادل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

شخصيتهم قوية.. هذه الأبراج المسيطرة في العلاقات

جيسي عبدو تتألق بفستان ناعم في أحدث ظهور

فيديو

ناسا تحذر من كويكب عملاق يقترب بسرعة كبيرة إلى الأرض.. فيديو

خدمة خاصة.. أسعار الذهب اليوم السبت واستقرار الدولار.. فيديو

ارتفاع الحرارة وأمطار في هذا الموعد.. تحذيرات جديدة من الأرصاد| فيديو

قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز وبشرى سارة للقلعة الحمراء..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

اﻟﻤﺰﻳﺪ