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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحكيم أعمال الطلاب المتأهلين للمشاركة في مسابقة "عين شمس تبتكر٢٠٢٣"

جانب من اللجنة
جانب من اللجنة

اجتمعت  لجنة التحكيم للمشروعات المقدمة من طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس لاختيار الفرق الثلاث الفائزة والمتأهلة لمسابقة " عين شمس تبتكر ٢٠٢٣"  التي ينظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ، وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور حنان كامل عميدة الكلية ، وإشراف الدكتور شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور محمد البحيري مدير مركز الإبتكار و ريادة الأعمال ، الدكتور إسلام عدلي  مسئول الأنشطة الطلابية بالمركز ، وتنسيق د حازم فراج المدرس بقسم الإرشاد السياحي ومنسق نشاط الابتكار وريادة الأعمال بالكلية ونائبه د. أحمد مجدي  .
أكد د . حازم فراج أن التنافس كان بين  ٩ مشاريع طلابية  "ابتكارات" للفوز بالثلاث مراكز الأولي ،  وتم اختيار ثلاث مشروعات متميزة وجاء ترتيبهم كالتالي :  
Indoor and Outdoor Navigation
من تنفيذ الطلاب : شريف أسامه السيد
محمود هشام أحمد 
أحمد صبحي عبد الفتاح و مشروع 
Tracking The Monuments 
من تنفيذ الطلاب وفاء سامي السيد،
شهد محمد محمد، مصطفي احمد عبد التواب، وأخيرا مشروع : 
Imy_Duat رحله إلي العالم الآخر 
من تتفيذ الطلاب : فريدة ماهر محمد
، أمنية أحمد أيوب

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وبذلك يتم تصعيد هذه المشروعات لمسابقة"  عين شمس تبتكر٢٠٢٣ " علي مستوي الجامعة كلها.
وقام الطلاب بعرض أفكار ابتكاراتهم من خلال العرض التقديمي ، وناقشوا أفكارهم مع لجنة التحكيم لدراسة إمكانيات وفرص التنفيذ الفعلي ، كما تم استعراض خطة العمل الكاملة للمشروعات ، كما تم مناقشة طرق الدعم الفني والتقني لأفكار المشروعات ، وكذلك الدعم في مجال إدارة الأعمال ، حتى تخرج الفكرة للعالم الخارجي وتبحث عن استثمار أو تكون قائمة بذاتها.

 

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