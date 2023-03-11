تحكيم أعمال الطلاب المتأهلين للمشاركة في مسابقة "عين شمس تبتكر٢٠٢٣"

اجتمعت لجنة التحكيم للمشروعات المقدمة من طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس لاختيار الفرق الثلاث الفائزة والمتأهلة لمسابقة " عين شمس تبتكر ٢٠٢٣" التي ينظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ، وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور حنان كامل عميدة الكلية ، وإشراف الدكتور شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور محمد البحيري مدير مركز الإبتكار و ريادة الأعمال ، الدكتور إسلام عدلي مسئول الأنشطة الطلابية بالمركز ، وتنسيق د حازم فراج المدرس بقسم الإرشاد السياحي ومنسق نشاط الابتكار وريادة الأعمال بالكلية ونائبه د. أحمد مجدي .

أكد د . حازم فراج أن التنافس كان بين ٩ مشاريع طلابية "ابتكارات" للفوز بالثلاث مراكز الأولي ، وتم اختيار ثلاث مشروعات متميزة وجاء ترتيبهم كالتالي :

Indoor and Outdoor Navigation

من تنفيذ الطلاب : شريف أسامه السيد

محمود هشام أحمد

أحمد صبحي عبد الفتاح و مشروع

Tracking The Monuments

من تنفيذ الطلاب وفاء سامي السيد،

شهد محمد محمد، مصطفي احمد عبد التواب، وأخيرا مشروع :

Imy_Duat رحله إلي العالم الآخر

من تتفيذ الطلاب : فريدة ماهر محمد

، أمنية أحمد أيوب



وبذلك يتم تصعيد هذه المشروعات لمسابقة" عين شمس تبتكر٢٠٢٣ " علي مستوي الجامعة كلها.

وقام الطلاب بعرض أفكار ابتكاراتهم من خلال العرض التقديمي ، وناقشوا أفكارهم مع لجنة التحكيم لدراسة إمكانيات وفرص التنفيذ الفعلي ، كما تم استعراض خطة العمل الكاملة للمشروعات ، كما تم مناقشة طرق الدعم الفني والتقني لأفكار المشروعات ، وكذلك الدعم في مجال إدارة الأعمال ، حتى تخرج الفكرة للعالم الخارجي وتبحث عن استثمار أو تكون قائمة بذاتها.