تحكيم أعمال الطلاب المتأهلين للمشاركة في مسابقة "عين شمس تبتكر٢٠٢٣"

اجتمعت لجنة التحكيم للمشروعات المقدمة من طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس لاختيار الفرق الثلاث الفائزة والمتأهلة لمسابقة " عين شمس تبتكر ٢٠٢٣" التي ينظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ، وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور حنان كامل عميدة الكلية ، وإشراف الدكتور شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور محمد البحيري مدير مركز الإبتكار و ريادة الأعمال ، الدكتور إسلام عدلي مسئول الأنشطة الطلابية بالمركز ، وتنسيق د حازم فراج المدرس بقسم الإرشاد السياحي ومنسق نشاط الابتكار وريادة الأعمال بالكلية ونائبه د. أحمد مجدي .
أكد د . حازم فراج أن التنافس كان بين ٩ مشاريع طلابية "ابتكارات" للفوز بالثلاث مراكز الأولي ، وتم اختيار ثلاث مشروعات متميزة وجاء ترتيبهم كالتالي :
Indoor and Outdoor Navigation
من تنفيذ الطلاب : شريف أسامه السيد
محمود هشام أحمد
أحمد صبحي عبد الفتاح و مشروع
Tracking The Monuments
من تنفيذ الطلاب وفاء سامي السيد،
شهد محمد محمد، مصطفي احمد عبد التواب، وأخيرا مشروع :
Imy_Duat رحله إلي العالم الآخر
من تتفيذ الطلاب : فريدة ماهر محمد
، أمنية أحمد أيوب
وبذلك يتم تصعيد هذه المشروعات لمسابقة" عين شمس تبتكر٢٠٢٣ " علي مستوي الجامعة كلها.
وقام الطلاب بعرض أفكار ابتكاراتهم من خلال العرض التقديمي ، وناقشوا أفكارهم مع لجنة التحكيم لدراسة إمكانيات وفرص التنفيذ الفعلي ، كما تم استعراض خطة العمل الكاملة للمشروعات ، كما تم مناقشة طرق الدعم الفني والتقني لأفكار المشروعات ، وكذلك الدعم في مجال إدارة الأعمال ، حتى تخرج الفكرة للعالم الخارجي وتبحث عن استثمار أو تكون قائمة بذاتها.