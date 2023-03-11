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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صحة الشيوخ تعلن مفاجأة سارة لـ الأطباء بشأن العيادات الخاصة.. فيديو

الأطباء
الأطباء

أعلن الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، مفاجأة سارة لـ الأطباء، وقال إن مجلس إدارة شؤون البيئة قرر إلغاء مطالبة العيادات الطبية الخاصة من المنشآت الملزمة بعمل ملف بيئي قبل الترخيص.

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وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه طوال الفترة الماضية هناك تواصل مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، و الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز البيئة، لحل تلك المشكلة و بالفعل تم حل المشكلة، مؤكدًا أن وزيرة البيئة كانت مستجيبة لـ طلبات الأطباء.

وتابع: تم حل مشكلة الأطباء مع وزارة البيئة نهائيا، كما تم الانتهاء من الأزمة التي أقرها القانون الخاص بدراسات تقييم الأثر البيئي لتسهيل عمل المنشآت وخاصة العيادات الطبية التى لا يلتحق بها غرفة عمليات، وتم عرضها وإقرارها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة للتسهيل على العديد من العاملين بالمنظومة الطبية.


ولفت إلى أن العيادات الطبية تم إخراجها من قوائم المنشأت المطالب منها الحصول على دراسة الأثر البيئي، وأن جميع المحاضر التى تم تحريرها سيتم إلغائها بقرار من وزارة البيئة.


وأشار إلى أن القرار سيتم تطبيقه فى الفترة المقبلة، وأن القرار سيكون خاص بالعيادات التى ليس بها غرفة عمليات، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك قرارات جديدة بشأن العيادات و المراكز الطبية، التى بها غرفة عمليات.


وأوضح أن عدد من المراكز الطبية حاصلة على الموافقة من وزارة البيئة، وأن هناك فرصة عام لتقنين أوضاع المراكز التى بها غرف عمليات.
 

الصحة لجنة الصحة مجلس الشيوخ الأطباء البيئة

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