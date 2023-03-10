نقابة الأطباء: لدينا أزمات مالية .. والأعضاء يعانون من مشاكل ضريبية

أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تحسين الظروف للأطباء هو الهدف مما نتحدث عنه الآن، مشددًا على أن هناك تشكيل للجنة من الضرائب داخل النقابة للتطرق إلى الجانب المالي للأطباء، منوهًا بأن هناك 12 مليون جنيه ضرائب على دكتور نساء.

أوضح "الزيات"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جميع مناقشات الايصال الإلكتروني ألت بالفشل، وكان هناك اجتماع مع وزير المالية للوصول للاتفاق، والأطباء يعانون من مشكلات ضريبية كبيرة، منوهًا أن هناك 220 ألف طبيب في مصر، والكثير منهم يعملون في كنف الدولة بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأشار إلى أن هناك صعوبة في فتح عيادات جديدة، خاصة أنه مطلوب إجراءات صعبة في التنفيذ وبها معوقات من المالية والبيئة.