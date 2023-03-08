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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رفع مستوى المهنة أبرزها.. وفقا للقانون |أهداف نقابة الأطباء

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون نقابة الأطباء، على أن تنشأ نقابة للأطباء تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي، ويكون مقرها القاهرة ولها فروع على مستوى المحافظات.

 

أهداف النقابة 

 

تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلي:

- تجنيد طاقات الأطباء ليؤدوا رسالة الطب من أجلى حل المشاكل الصحية للشعب بحيث تصبح الرعاية الصحية للشعب وقاية وعلاجا حقا مكفولا لكل مواطن.

- العمل على نشر ودعم الأفكار والقيم الاشتراكية بين الأطباء والتعبير عن آراء الأطباء في المسائل الاجتماعية والاقتصادية والوطنية.

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- المشاركة مع جميع فئات العاملين في الخدمات الصحية لتنسيق الجهود من أجل رفع كفايتهم وزيادة الإنتاج في الخدمات الصحية.

- التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات الطبية بالدول الأخرى، والعمل معها على رفع المستوى الصحي للشعوب العربية، والدفاع عن قضايا الاستقلال الوطني، والتقدم الاجتماعي والوحدة العربية.

- تدعيم صلات الأطباء بالجمهورية العربية المتحدة مع الأطباء في الدول عامة وفي آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية خاصة في حل المشاكل الصحية، ولخدمة قضايا الانسانية والحرية والسلام.

- العمل على رفع مستوى مهنة الطب وقائيا وعلاجيا، وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية، ويتمشى مع تطور المجتمع الاشتراكي.

- اقتراح المشروعات الصحية، والاسهام مع الهيئات الحكومية والقطاع العام في وضع الخطة والمشروعات الصحية وتقويتها وعمل دراسات ميدانية، وكذلك في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية مع الالتزام بالمشاركة الإيجابية لإنجاح الخطة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها.

الأطباء نقابة الأطباء الطب الخدمات الصحية القطاع العام المشروعات

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