صحة النواب تثمن مضاعفة المالية لحافز الأطباء وهيئات التمريض بأقسام الطوارئ

أكد الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان أن جميع من ينمون المنظومة الطبية المصرية داخل جميع المؤسسات والمستشفيات الطبية الحكومية والخاصة يقومون بدور كبير فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وفى مقدمتهم الاطباء وهيئات التمريض داخل اقسام الطوارئ.

ووجه " سليم " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير لوزير المالية الدكتور محمد معيط على قراره بزيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض ، مؤكداً اهمية هذه الزيادات المالية لهؤلاء داخل المنظومة الطبية كتقدير لهم فيما يبذلونه من جهود كبيرة لخدمة المرضى.

وقال الدكتور محمد سليم إن هذا الاتجاه من الدكتور محمد معيط وزير المالية يتمشى مع توجه وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويًا.

وكان وزير المالية قد وجه بسرعة إجراء الدراسات التفصيلية اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، والمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة».

وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25٪ من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، مشيرًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25٪ شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6,5 مليار جنيه.