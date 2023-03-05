عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب تثمن مضاعفة المالية لحافز الأطباء وهيئات التمريض بأقسام الطوارئ

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أكد الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان أن جميع من ينمون المنظومة الطبية المصرية داخل جميع المؤسسات والمستشفيات الطبية الحكومية والخاصة يقومون بدور كبير فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وفى مقدمتهم الاطباء وهيئات التمريض داخل اقسام الطوارئ.

ووجه " سليم " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير لوزير المالية الدكتور محمد معيط على قراره بزيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض ، مؤكداً اهمية هذه الزيادات المالية لهؤلاء داخل المنظومة الطبية كتقدير لهم فيما يبذلونه من جهود كبيرة لخدمة المرضى.

وقال الدكتور محمد سليم إن هذا الاتجاه من الدكتور محمد معيط وزير المالية يتمشى مع توجه وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويًا.

وكان وزير المالية قد وجه بسرعة إجراء الدراسات التفصيلية اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، والمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة».

وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25٪ من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه، مشيرًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25٪ شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6,5 مليار جنيه.

المستشفيات الطبية الحكومية الرعاية الصحية أقسام الطوارئ وزير المالية الدكتور محمد معيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

تعليق ناري من شوبير على عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

توقعات بوصول كيلو الفراخ لـ 60 جنيهًا والبانيه لـ 120 خلال رمضان

لاعب الزمالك السابق: مستعد اعتذر لـ شوبير وصعبان علي نفسي

أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

ترشيحاتنا

حليف نتنياهو السابق: بعتَنا جميعا في إسرائيل للمتطرفين

ليلة أسطورية.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد؟

التاريخ ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

لا أهتم بالانتقادات.. تعليق مثير من محمد صلاح على أدائه مع ليفربول

حقيقة زيادة أجرة ركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

إلهام أبو الفتح تكتب: نعم.. خالد ميري نقيبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش تاكله تاني .. الدجاج المقلي يسبب أضرار صحية كبيرة

بكيلو ذهب ومليار يورو.. شاهد| صدمة عربية بسبب مهر عراقي لفتاة كويتية

يوتيوير روسي يحطم لامبورجيني بملايين لسبب غريب| شاهد

سلمى حايك بتقلدني.. من الأجمل رانيا يوسف أم نجمة هوليوود؟

فيديو

برومو فيلم خمس جولات يحقق 2 مليون مشاهدة قبل عرضه بعيد الفطر

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

هزة أرضية مدمرة تضرب تركيا بقوة 10 ريختر في هذا الموعد |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ